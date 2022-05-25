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В заброшенном сарае нашли самое дорогое американское авто: оно не ездило 46 лет (фото)

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Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула времени
Plymouth Cuda с двигателем Hemi – очень редкое коллекционное авто из США

Всего выпущено только 27 кабриолетов Plymouth Hemi Cuda. На аукционах их стоимость доходит до 3,5 миллионов долларов.

В США обнаружен заброшенным знаменитый кабриолет Plymouth Hemi Cuda 1970 года. Культовый американский автомобиль 46 лет простоял в старом сарае в Техасе. Об этом сообщает сайт Mopar Connection.

Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула времени
Автомобиль оснащен 7,0-литровым 425-сильным мотором

Заряженная версия Plymouth Cuda с двигателем Hemi и в кузове кабриолет – самый дорогой американский автомобиль. Дело в том, что всего выпущено только 27 таких авто, из них в 1970 году – 14. На аукционах цена кабриолетов легко переваливает за миллион долларов, а в 2014 году один экземпляр продали за $3,5 миллиона.

Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула времени
Кабриолет не выезжал на дороги с 1976 года

Plymouth Hemi Cuda был одним из самых быстрых авто своего времени. Его 7,0-литровый двигатель V8 Hemi развивает 425 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а 400 м с места кабриолет преодолевает за 13,5 с. Максимальная скорость превышает 250 км/ч.

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Конкретно этот Plymouth Hemi Cuda не выезжал на дороги с 1976 года – очевидно владелец перестал пользоваться "прожорливым" автомобилем во время топливного кризиса. Машина покрыта слоем пыли, но на удивление хорошо сохранилась – это настоящая капсула времени. Ее оснащение включает электростеклоподъемники, магнитолу и передние дисковые тормоза.

Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула времени
Автомобиль покрыт пылью, но неплохо сохранился

Кабриолет уже приобрел коллекционер Дэрил Вишневски из Хьюстона. Машину покажут на ретро-шоу близ Чикаго, а затем отправят на реставрацию.

Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула времени
В наши дни Plymouth Hemi Cuda стоит миллионы долларов

Это не единственный Plymouth Cuda 1970 года, найденный в заброшенном гараже за последнее время. Ранее обнаружили гоночную версию модели.

Также Фокус писал о сверхскоростном Dodge Charger Daytona 1969 года – на аукционе за него отдали свыше миллиона долларов.