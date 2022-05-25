В заброшенном сарае нашли самое дорогое американское авто: оно не ездило 46 лет (фото)

Всего выпущено только 27 кабриолетов Plymouth Hemi Cuda. На аукционах их стоимость доходит до 3,5 миллионов долларов.

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В США обнаружен заброшенным знаменитый кабриолет Plymouth Hemi Cuda 1970 года. Культовый американский автомобиль 46 лет простоял в старом сарае в Техасе. Об этом сообщает сайт Mopar Connection.

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[ + – ] Автомобиль оснащен 7,0-литровым 425-сильным мотором

Заряженная версия Plymouth Cuda с двигателем Hemi и в кузове кабриолет – самый дорогой американский автомобиль. Дело в том, что всего выпущено только 27 таких авто, из них в 1970 году – 14. На аукционах цена кабриолетов легко переваливает за миллион долларов, а в 2014 году один экземпляр продали за $3,5 миллиона.

[ + – ] Кабриолет не выезжал на дороги с 1976 года

Plymouth Hemi Cuda был одним из самых быстрых авто своего времени. Его 7,0-литровый двигатель V8 Hemi развивает 425 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой механической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а 400 м с места кабриолет преодолевает за 13,5 с. Максимальная скорость превышает 250 км/ч.

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Конкретно этот Plymouth Hemi Cuda не выезжал на дороги с 1976 года – очевидно владелец перестал пользоваться "прожорливым" автомобилем во время топливного кризиса. Машина покрыта слоем пыли, но на удивление хорошо сохранилась – это настоящая капсула времени. Ее оснащение включает электростеклоподъемники, магнитолу и передние дисковые тормоза.

[ + – ] Автомобиль покрыт пылью, но неплохо сохранился

Кабриолет уже приобрел коллекционер Дэрил Вишневски из Хьюстона. Машину покажут на ретро-шоу близ Чикаго, а затем отправят на реставрацию.

[ + – ] В наши дни Plymouth Hemi Cuda стоит миллионы долларов

Это не единственный Plymouth Cuda 1970 года, найденный в заброшенном гараже за последнее время. Ранее обнаружили гоночную версию модели.

Также Фокус писал о сверхскоростном Dodge Charger Daytona 1969 года – на аукционе за него отдали свыше миллиона долларов.