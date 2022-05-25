У покинутому сараї знайшли найдорожче американське авто: воно не їздило 46 років (фото)
Усього випущено лише 27 кабріолетів Plymouth Hemi Cuda. На аукціонах їхня вартість сягає 3,5 мільйона доларів.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
У США виявлено занедбаним знаменитий кабріолет Plymouth Hemi Cuda 1970 року. Культовий американський автомобіль 46 років простояв у старому сараї в Техасі. Про це повідомляє сайт Mopar Connection.
Заряджена версія Plymouth Cuda з двигуном Hemi та в кузові кабріолет — найдорожчий американський автомобіль. Річ у тому, що всього випущено лише 27 таких авто, з них 1970 року — 14. На аукціонах ціна кабріолетів легко перевалює за мільйон доларів, а у 2014 році один екземпляр продали за $3,5 мільйона.
Plymouth Hemi Cuda був одним із найшвидших авто свого часу. Його 7,0-літровий двигун V8 Hemi розвиває 425 к. с. та працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а 400 м з місця кабріолет долає за 13,5 с. Максимальна швидкість перевищує 250 км/год.Важливо
Саме цей Plymouth Hemi Cuda не виїжджав на дороги з 1976 року — очевидно власник перестав користуватися "ненажерливим" автомобілем під час паливної кризи. Машина вкрита шаром пилу, але напрочуд добре збереглася — це справжня капсула часу. Її оснащення включає електросклопідіймачі, магнітолу та передні дискові гальма.
Кабріолет уже придбав колекціонер Деріл Вишневскі із Х'юстона. Машину покажуть на ретро-шоу поблизу Чикаго, а потім відправлять на реставрацію.
Це не єдиний Plymouth Cuda 1970 року, знайдений у покинутому гаражі останнім часом. Раніше виявили перегонову версію моделі.
Також Фокус писав про надшвидкісний Dodge Charger Daytona 1969 — на аукціоні за нього віддали понад мільйон доларів.