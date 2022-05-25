У покинутому сараї знайшли найдорожче американське авто: воно не їздило 46 років (фото)

Усього випущено лише 27 кабріолетів Plymouth Hemi Cuda. На аукціонах їхня вартість сягає 3,5 мільйона доларів.

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У США виявлено занедбаним знаменитий кабріолет Plymouth Hemi Cuda 1970 року. Культовий американський автомобіль 46 років простояв у старому сараї в Техасі. Про це повідомляє сайт Mopar Connection.

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[ + – ] Автомобіль оснащений 7,0-літровим 425-сильним двигуном

Заряджена версія Plymouth Cuda з двигуном Hemi та в кузові кабріолет — найдорожчий американський автомобіль. Річ у тому, що всього випущено лише 27 таких авто, з них 1970 року — 14. На аукціонах ціна кабріолетів легко перевалює за мільйон доларів, а у 2014 році один екземпляр продали за $3,5 мільйона.

[ + – ] Кабріолет не виїжджав на дороги з 1976 року

Plymouth Hemi Cuda був одним із найшвидших авто свого часу. Його 7,0-літровий двигун V8 Hemi розвиває 425 к. с. та працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а 400 м з місця кабріолет долає за 13,5 с. Максимальна швидкість перевищує 250 км/год.

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Саме цей Plymouth Hemi Cuda не виїжджав на дороги з 1976 року — очевидно власник перестав користуватися "ненажерливим" автомобілем під час паливної кризи. Машина вкрита шаром пилу, але напрочуд добре збереглася — це справжня капсула часу. Її оснащення включає електросклопідіймачі, магнітолу та передні дискові гальма.

[ + – ] Автомобіль покритий пилом, але непогано зберігся

Кабріолет уже придбав колекціонер Деріл Вишневскі із Х'юстона. Машину покажуть на ретро-шоу поблизу Чикаго, а потім відправлять на реставрацію.

[ + – ] У наші дні Plymouth Hemi Cuda коштує мільйони доларів

Це не єдиний Plymouth Cuda 1970 року, знайдений у покинутому гаражі останнім часом. Раніше виявили перегонову версію моделі.

Також Фокус писав про надшвидкісний Dodge Charger Daytona 1969 — на аукціоні за нього віддали понад мільйон доларів.