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У покинутому сараї знайшли найдорожче американське авто: воно не їздило 46 років (фото)

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Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула часу
Plymouth Cuda з двигуном Hemi — дуже рідкісне колекційне авто зі США

Усього випущено лише 27 кабріолетів Plymouth Hemi Cuda. На аукціонах їхня вартість сягає 3,5 мільйона доларів.

У США виявлено занедбаним знаменитий кабріолет Plymouth Hemi Cuda 1970 року. Культовий американський автомобіль 46 років простояв у старому сараї в Техасі. Про це повідомляє сайт Mopar Connection.

Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула часу
Автомобіль оснащений 7,0-літровим 425-сильним двигуном

Заряджена версія Plymouth Cuda з двигуном Hemi та в кузові кабріолет — найдорожчий американський автомобіль. Річ у тому, що всього випущено лише 27 таких авто, з них 1970 року — 14. На аукціонах ціна кабріолетів легко перевалює за мільйон доларів, а у 2014 році один екземпляр продали за $3,5 мільйона.

Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула часу
Кабріолет не виїжджав на дороги з 1976 року

Plymouth Hemi Cuda був одним із найшвидших авто свого часу. Його 7,0-літровий двигун V8 Hemi розвиває 425 к. с. та працює в парі з 4-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 5,6 с, а 400 м з місця кабріолет долає за 13,5 с. Максимальна швидкість перевищує 250 км/год.

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Саме цей Plymouth Hemi Cuda не виїжджав на дороги з 1976 року — очевидно власник перестав користуватися "ненажерливим" автомобілем під час паливної кризи. Машина вкрита шаром пилу, але напрочуд добре збереглася — це справжня капсула часу. Її оснащення включає електросклопідіймачі, магнітолу та передні дискові гальма.

Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула часу
Автомобіль покритий пилом, але непогано зберігся

Кабріолет уже придбав колекціонер Деріл Вишневскі із Х'юстона. Машину покажуть на ретро-шоу поблизу Чикаго, а потім відправлять на реставрацію.

Plymouth Cuda, Plymouth Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda 1970, Plymouth Hemi Cuda, капсула часу
У наші дні Plymouth Hemi Cuda коштує мільйони доларів

Це не єдиний Plymouth Cuda 1970 року, знайдений у покинутому гаражі останнім часом. Раніше виявили перегонову версію моделі.

Також Фокус писав про надшвидкісний Dodge Charger Daytona 1969 — на аукціоні за нього віддали понад мільйон доларів.