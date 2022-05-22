Найнестандартніше авто зі США пішло з молотка за рекордну суму (відео)

Dodge Charger Daytona — перший у світі серійний автомобіль із заднім антикрилом. Усього випустили лише 503 таких купе.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У США з аукціону Mecum продали рідкісний Dodge Charger Daytona 1969 року. За нього віддали 1,32 млн. доларів, і це новий рекорд для авто марки Dodge. Про це пише сайт Autoevolution.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

[ + – ] Спецверсію Dodge Charger створили для перегонів NASCAR Фото: autoevolution.com

Така висока вартість пояснюється тим, що Dodge Charger Daytona — справді знакова та колекційна модель. Це найнестандартніший американський автомобіль 60-х.

[ + – ] Dodge Charger Daytona вперше у світі оснастили антикрилом Фото: autoevolution.com

Dodge Charger Daytona 1969 створили для гонок NASCAR. За основу взяли стандартний Charger із величезним 7,0-літровим двигуном V8 Hemi потужністю 425 к. с. Проте його аеродинаміку серйозно доопрацювали. Автомобілю додали загострений "ніс" із висувними фарами і вперше у світі встановили величезне антикрило.

[ + – ] Саме це авто дуже багато оснащене Фото: autoevolution.com

На швидкісних гоночних трасах обтічний Charger Daytona легко розганявся до 320-330 км/год і суперники просто не могли його наздогнати. Команда Dodge легко здобула чемпіонат NASCAR 1970 року.

[ + – ] Під капотом встановлений 7,0-літровий двигун 425-сильний V8 Hemi Фото: autoevolution.com

Оскільки правила NASCAR тоді вимагали наявності у гоночного авто серійного аналога, було вирішено випустити лімітовану партію Dodge Charger Daytona. Усього зібрали лише 503 таких купе, тому не дивно, що вартість моделі зараз злетіла до неба.

Важливо

Розкіш за $28 млн: Rolls-Royce показав найдорожче авто сучасності (фото)

Саме цей Dodge Charger Daytona відреставрований і перебуває в чудовому стані. А ще у нього нетипово багата, як для цієї моделі, комплектація — підсилювач керма, електросклопідйомники, радіо, обробка салону шкірою та деревом.

[ + – ] Зараз Dodge Charger Daytona дуже цінуються колекціонерами

Раніше Фокус повідомляв, що унікальний спорткар Mercedes-Benz пішов з молотка за $142 мільйони і став найдорожчим авто всіх часів та народів.