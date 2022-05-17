Відомий американський перегонник змагається на авто в українських кольорах (фото)

Chevrolet Camaro Джоша Біліцкі тепер пофарбований у кольори прапора України. Ініціатором акції виступила українська діаспора у США.

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На старт чергового етапу знаменитого чемпіонату NASCAR у Канзас-Сіті (США) виїхав жовто-синій перегоновий автомобіль із тризубом на капоті. На ньому тепер змагатиметься американський перегонник Джош Біліцкі. Про це повідомляє 24 канал.

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[ + – ] Організатором акції стала Українсько-американська координаційна рада Фото: Reddit

Перегоновий Chevrolet Camaro під номером 77 розфарбували кольорами українського прапора в команді Spire Motorsports. Крім того, на кузові з'явилися написи "Слава Україні" на кирилиці та латиниці. Також на боковини нанесено назви українських міст — Київ, Харків, Маріуполь, Херсон та Миколаїв.

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Ініціатором та спонсором створення української колірної схеми для спорткара стала неприбуткова організація Ukrainian American Coordinating Council (Українсько-американська координаційна рада). Так представники діаспори хочуть звернути увагу американців до ситуації в Україні та закликати їх допомогти нашій країні.

[ + – ] На жовто-синьому авто виступає Джош Біліцкі Фото: Reddit

Перегони NASCAR обрали не дарма, адже вони неймовірно популярні у США та мають величезну аудиторію. Сумарно на трибунах автодрому, а також на телебаченні та на Youtube перегони в Канзасі подивилося близько 4,5 мільйона людей.

Раніше Фокус повідомляв, що чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель оформив свій новий перегоновий шолом в українських кольорах.