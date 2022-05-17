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Відомий американський перегонник змагається на авто в українських кольорах (фото)

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Chevrolet Camaro Spire Motorsports, Chevrolet Camaro, Spire Motorsports, гонки NASCAR, Джош Біліцкі
Фото: Reddit | У кольори українського прапора пофарбували Chevrolet Camaro команди Spire Motorsports

Chevrolet Camaro Джоша Біліцкі тепер пофарбований у кольори прапора України. Ініціатором акції виступила українська діаспора у США.

На старт чергового етапу знаменитого чемпіонату NASCAR у Канзас-Сіті (США) виїхав жовто-синій перегоновий автомобіль із тризубом на капоті. На ньому тепер змагатиметься американський перегонник Джош Біліцкі. Про це повідомляє 24 канал.

Chevrolet Camaro Spire Motorsports, Chevrolet Camaro, Spire Motorsports, гонки NASCAR, Джош Біліцкі
Організатором акції стала Українсько-американська координаційна рада
Фото: Reddit

Перегоновий Chevrolet Camaro під номером 77 розфарбували кольорами українського прапора в команді Spire Motorsports. Крім того, на кузові з'явилися написи "Слава Україні" на кирилиці та латиниці. Також на боковини нанесено назви українських міст — Київ, Харків, Маріуполь, Херсон та Миколаїв.

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Ініціатором та спонсором створення української колірної схеми для спорткара стала неприбуткова організація Ukrainian American Coordinating Council (Українсько-американська координаційна рада). Так представники діаспори хочуть звернути увагу американців до ситуації в Україні та закликати їх допомогти нашій країні.

Chevrolet Camaro Spire Motorsports, Chevrolet Camaro, Spire Motorsports, гонки NASCAR, Джош Біліцкі
На жовто-синьому авто виступає Джош Біліцкі
Фото: Reddit

Перегони NASCAR обрали не дарма, адже вони неймовірно популярні у США та мають величезну аудиторію. Сумарно на трибунах автодрому, а також на телебаченні та на Youtube перегони в Канзасі подивилося близько 4,5 мільйона людей.

Раніше Фокус повідомляв, що чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель оформив свій новий перегоновий шолом в українських кольорах.