Нова мода: гонщики Формули-1 в оригінальний спосіб підтримують Україну

Себастьян Феттель та П'єр Гаслі оновили дизайн своїх шоломів перед стартом сезону-2022 і таким чином окреслили свою громадянську позицію.

Пілоти Формули-1 активно виступають проти нападу Росії на Україну. Новий тренд – гоночні шоломи у кольорах українського прапора.

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Першим таку моду поставив пілот Aston Martin Себастьян Феттель. Чотириразовий чемпіон Формули-1 одним із перших засудив вторгнення РФ в Україну та закликав скасувати Гран-прі у Сочі.

[ + – ] Себастьян Феттель активно підтримує Україну

Перед стартом сезону німець вирішив оновити свій шолом – на ньому з'явились український прапор, голуб світу та напис No war. А ще його прикрасили цитатою із пісні Imagine Джона Леннона.

"Я хотів би, щоб цей дизайн не потрібно було вигадувати, щоб у цьому не було потреби. Це сильний знак просто для того, щоб показати підтримку. Те, що відбувається жахливо. Це як кошмар, коли ми не можемо прокинутися, тому це проста причина, чому мій дизайн шолома досить простий і ефективний. Я вирішив піти цим шляхом", — пояснив свій вибір Себастьян Феттель.

[ + – ] П'єр Гаслі змінив дизайн шолома за Феттелем

Тепер до німця приєднався його французький колега П'єр Гаслі з Alpha Tauri. Його шолом повністю жовто-синій і також із написом No to war. Крім того, гонщик взявся допомагати українським дітям та у Twitter опублікував заклик підтримати його ініціативу.

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"Конфлікт в Україні загрожує життю дітей, багатьом з яких потрібна допомога, щоб терміново дістатися безпечного місця. Їм потрібна підтримка. Приєднуйтесь до мене, щоб допомогти UNICEF захистити більше дітей", — заявив П'єр Гаслі.

[ + – ] Шолом Ландо Норріса прикрасила напис No war

Український прапор з'явився і на шоломі Ніко Хюлькенберга. Шолом Ландо Норріса був жовто-синім і раніше, тому пілот McLaren лише додав No war.

Раніше Фокус повідомляв, що гонщики "Формули-1 " провели акцію на підтримку України під час передсезонних тестів.