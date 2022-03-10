Пілоти Формули-1 провели акцію на підтримку України

До акції приєдналися 18 основних та резервних перегонників Формули-1. Серед них – і чемпіони світу.

Перегонники Формули-1 об'єдналися, щоби виступити проти війни в Україні. 18 пілотів провели акцію No War на автодромі Сахір у Бахрейні. Про це повідомляє офіційний сайт "Формули-1".

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Саме в Бахрейні зараз відбуваються передсезонні тести Формули-1. У них беруть участь як основні, так резервні перегонники різних команд, і всі вони взяли участь в акції на підтримку України.

Перегонники в антивоєнних футболках сфотографувалися з українським прапором та банером із написом No War. Серед учасників акції — чотириразовий чемпіон світу у Формулі-1 Себастьян Феттель та дворазовий чемпіон Фернандо Алонсо.

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Також проти війни виступили Вальттері Боттас, Ленс Стролл, Джордж Рассел, Карлос Сайнс та інші пілоти. Пости проти війни, за свободу та на підтримку народу України вони опублікували на своїх сторінках у соцмережах.

Раніше Фокус повідомляв, що Росію повністю усунули від Формули-1. Гран-прі в Сочі не буде протягом найближчих кількох років, а з єдиним російським перегонником Мазепіним розірвали контракт.