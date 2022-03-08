Nissan підтримав санкції проти РФ та виділив допомогу Україні

Nissan згортає виробництво на російському заводі та виділив фінансову допомогу постраждалим від війни в Україні.

Компанія Nissan приєдналася до кількох десятків автобрендів, що залишили російський ринок. Крім того, японський автогігант підтримав Україну. Про це повідомляє офіційний сайт компанії Nissan в Україні.

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Експорт Nissan до Росії вже припинено і з 10 березня припиниться виробництво на заводі марки у Санкт-Петербурзі. Там випускають кросовери Nissan Qashqai, X-Trail та Murano.

Україну в Nissan підтримали не на словах — створено фонд Nissan Cares, куди перерахували 2,5 млн. доларів. Вони підуть на допомогу українському народові. Крім того, співробітники Nissan зможуть пожертвувати у фонд кошти, продукти харчування та одяг.

[ + – ] Завод Nissan у Санкт-Петербурзі припинить роботу Фото: Nissan

Мільйон євро з фонду передадуть Червоному Хресту та іншим некомерційним організаціям, які надають допомогу та товари першої необхідності сім'ям та дітям. Також у Nissan висловили готовність пожертвувати транспортні засоби.

А 1,5 млн євро направлять на підтримку співробітників Nissan в Україні та їхніх сімей, які постраждали від війни. Їх витратять на організацію переїзду, проживання, медичні витрати та допомогу дітям.

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"Ми всі були дуже зворушені стражданнями багатьох людей та сімей, включаючи членів нашої власної родини Nissan. Ми створили фонд Nissan Cares, щоб підтримувати наших співробітників, а також міжнародні зусилля щодо подолання наслідків цієї неосяжної трагедії українського народу", — заявив генеральний директор Nissan Макото Учіда.

Раніше Фокус повідомляв, що масовий догляд автовиробників з російського ринку вже призвів до дефіциту авто в РФ.