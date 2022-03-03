Санкції залишили росіян без запчастин до автомобілів
Популярні автозапчастини вже подорожчали у 1,5-2 рази та незабаром стануть дефіцитом.
Санкції проти РФ вплинули не тільки на виробництво та продаж автомобілів, а й на ринок автозапчастин. Росії загрожує дефіцит найпотрібніших деталей. Про це повідомляє сайт Autonews.
У Росію вже не постачають автокомпоненти відомих брендів. Зокрема повністю припинила відвантаження продукції на російські склади компанія Bosch — найбільший у світі виробник автозапчастин.
Вже зараз основні розхідники для авто у РФ подорожчали в 1,5-2 рази, а їх запасів на складах вистачить на кілька тижнів.
"Запаси запчастин поки є на складах російських компаній, які співпрацюють з провідними виробниками запчастин. Цих запасів вистачить на 1-2 тижні. Після чого почнеться дефіцит компонентів, необхідних для обслуговування автотранспорту. Автопарк просто зупиниться, його не буде чим обслуговувати. Водночас глобальні гуртові компанії постачають автозапчастини на СТО, магазини тощо», — заявив директор Асоціації дистриб'юторів автомобільних запчастин (АДАК) Олексій Певхенен.
Експерти АДАК прогнозують, що вже в березні-квітні Росія зіткнеться з гострим дефіцитом таких популярних запчастин:
- масляні та повітряні фільтри
- гальмівні колодки та диски
- амортизатори
- деталі підвіски
Складні компоненти на зразок автомобільної електроніки поки що імпортують. Крім того, низка автомобільних підприємств зберігає контакти з російськими виробниками запчастин. Але оскільки в країні не налагоджено масового випуску деталей до автомобілів, то ці деталі не зможуть придбати приватні особи — всі вони підуть на заводи.Важливо
"Якщо нам закриють постачання автокомпонентів, то авторинок зупиниться. Адже машини потрібно постійно обслуговувати. Деякі країни можуть почати нарощувати постачання, щоб зайти в цей сектор, наприклад, Китай. Але на те, щоб налаштувати номенклатуру і постачання, піде дуже багато часу. Оперативно покрити всі необхідні обсяги вони не зможуть", — наголосив Олексій Певхенен.
Раніше Фокус повідомляв, що концерн Ford приєднався до санкцій проти РФ і фінансово підтримав Україну.