Санкції залишили росіян без запчастин до автомобілів

Популярні автозапчастини вже подорожчали у 1,5-2 рази та незабаром стануть дефіцитом.

Санкції проти РФ вплинули не тільки на виробництво та продаж автомобілів, а й на ринок автозапчастин. Росії загрожує дефіцит найпотрібніших деталей. Про це повідомляє сайт Autonews.

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У Росію вже не постачають автокомпоненти відомих брендів. Зокрема повністю припинила відвантаження продукції на російські склади компанія Bosch — найбільший у світі виробник автозапчастин.

Вже зараз основні розхідники для авто у РФ подорожчали в 1,5-2 рази, а їх запасів на складах вистачить на кілька тижнів.

[ + – ] Дефіцит автозапчастин стане відчутним вже в березні-квітні. Фото: beer

"Запаси запчастин поки є на складах російських компаній, які співпрацюють з провідними виробниками запчастин. Цих запасів вистачить на 1-2 тижні. Після чого почнеться дефіцит компонентів, необхідних для обслуговування автотранспорту. Автопарк просто зупиниться, його не буде чим обслуговувати. Водночас глобальні гуртові компанії постачають автозапчастини на СТО, магазини тощо», — заявив директор Асоціації дистриб'юторів автомобільних запчастин (АДАК) Олексій Певхенен.

Експерти АДАК прогнозують, що вже в березні-квітні Росія зіткнеться з гострим дефіцитом таких популярних запчастин:

масляні та повітряні фільтри

гальмівні колодки та диски

амортизатори

деталі підвіски

Складні компоненти на зразок автомобільної електроніки поки що імпортують. Крім того, низка автомобільних підприємств зберігає контакти з російськими виробниками запчастин. Але оскільки в країні не налагоджено масового випуску деталей до автомобілів, то ці деталі не зможуть придбати приватні особи — всі вони підуть на заводи.

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"Якщо нам закриють постачання автокомпонентів, то авторинок зупиниться. Адже машини потрібно постійно обслуговувати. Деякі країни можуть почати нарощувати постачання, щоб зайти в цей сектор, наприклад, Китай. Але на те, щоб налаштувати номенклатуру і постачання, піде дуже багато часу. Оперативно покрити всі необхідні обсяги вони не зможуть", — наголосив Олексій Певхенен.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Ford приєднався до санкцій проти РФ і фінансово підтримав Україну.