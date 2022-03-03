Санкции оставили россиян без запчастей к автомобилям

Популярные автозапчасти уже подорожали в 1,5-2 раза и вскоре станут дефицитом.

Санкции против РФ повлияли не только на производство и продажи автомобилей, но и на рынок автозапчастей. России угрожает дефицит самых востребованных деталей. Об этом сообщает сайт Autonews.

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В Россию уже не поставляют автокомпоненты известных брендов. В частности, полностью прекратила отгрузку продукции на российские склады компания Bosch – крупнейший в мире производитель автозапчастей.

Уже сейчас основные расходники для авто в РФ подорожали в 1,5-2 раза, а их запасов на складах хватит буквально на несколько недель.

[ + – ] Дефицит автозапчастей станет оущтим уже в марте-апреле Фото: Freepik

"Запасы запчастей пока есть на складах российских компаний, которые сотрудничают с ведущими производителями запчастей. Этих запасов хватит на 1-2 недели. После чего начнется дефицит компонентов, необходимых для обслуживания автотранспорта. Автопарк просто встанет, его нечем будет обслуживать. При этом глобальные оптовые компании поставляют автозапчасти на СТО, магазины и тд", — заявил директор Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих (АДАК) Алексей Певхенен.

Эксперты АДАК прогнозируюют, что уже в марте-апреле Россия столкнется с острым дефицитом таких популярных запчастей:

масляные и воздушные фильтры

тормозные колодки и диски

амортизаторы

детали подвески

Сложные компоненты вроде автомобильной электроники пока импортируют. Кроме того, у ряда автомобильных предприятий сохраняются контакты с российскими производителями запчастей. Но поскольку в стране не налажен массовый выпуск деталей к автомобилям, то эти детали не смогут приобрести частные лица – все они уйдут на заводы.

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"Если нам закроют поставки автокомпонентов, то авторынок остановится. Ведь машины нужно постоянно обслуживать. Некоторые страны могут начать наращивать поставки, чтобы зайти в этот сектор, например Китай. Но на то, чтобы настроить номенклатуру и поставки уйдет очень много времени. Оперативно закрыть все необходимые объемы они не смогут", — подчеркнул Алексей Певхенен.

Ранее Фокус сообщал, что концерн Ford присоединился к санкциям против РФ и поддержал финансово Украину.