В Украине прекратили регистрацию авто и выдачу водительских прав

Документы, у которых закончился строк действия, остаются действительными до окончания военного положения.

Все сервисные центры МВД в Украине прекратили свою работу. Кабинет Министров постановлением №165 от 28 февраля 2022 года приостановил предоставление всех административных услуг на время военного положения. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

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Это значит, что регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств не проводятся. Невозможно и получить или заменить водительское удостоверение.

[ + – ] Для евроблях продлен срок временного ввоза Фото: Апостроф

Впрочем, тем, у кого заканчивается строк действия документов, не стоит переживать – они остаются действительными до конца военного положения. Заменить их можно будет позже, когда сервисные центры МВД возобновят свою работу.

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Кроме того, в МВД и на таможне пошли навстречу владельцам авто на еврономерах. Гражданам-резидентам, ставшим на консульский учет в других странах, продлили срок временного ввоза авто и не будут штрафовать за его превышение.

Такая возможность предусмотрена в Ст. 380 Таможенного кодекса Украины в случае действия обстоятельств непреодолимой силы. То есть, владельцам евроблях не нужно спешить вывозить их из Украины.

Ранее Фокус сообщал, что эвакуаторы Киева задействовали в обороне столицы.