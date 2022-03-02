В Украине прекратили регистрацию авто и выдачу водительских прав
Документы, у которых закончился строк действия, остаются действительными до окончания военного положения.
Все сервисные центры МВД в Украине прекратили свою работу. Кабинет Министров постановлением №165 от 28 февраля 2022 года приостановил предоставление всех административных услуг на время военного положения. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.
Это значит, что регистрация, перерегистрация и снятие с учета транспортных средств не проводятся. Невозможно и получить или заменить водительское удостоверение.
Впрочем, тем, у кого заканчивается строк действия документов, не стоит переживать – они остаются действительными до конца военного положения. Заменить их можно будет позже, когда сервисные центры МВД возобновят свою работу.Важно
Кроме того, в МВД и на таможне пошли навстречу владельцам авто на еврономерах. Гражданам-резидентам, ставшим на консульский учет в других странах, продлили срок временного ввоза авто и не будут штрафовать за его превышение.
Такая возможность предусмотрена в Ст. 380 Таможенного кодекса Украины в случае действия обстоятельств непреодолимой силы. То есть, владельцам евроблях не нужно спешить вывозить их из Украины.
Ранее Фокус сообщал, что эвакуаторы Киева задействовали в обороне столицы.