В Україні припинили реєстрацію авто та видавання водійських прав

Документи, у яких закінчився термін дії, залишаються дійсними до закінчення воєнного стану.

Усі сервісні центри МВС в Україні припинили свою роботу. Кабінет Міністрів постановою №165 від 28 лютого 2022 року призупинив надання всіх адміністративних послуг на час воєнного стану. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

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Це означає, що реєстрація, перереєстрація та зняття з обліку транспортних засобів не проводяться. Неможливо й отримати або замінити посвідчення водія.

Утім, тим, у кого закінчується термін дії документів, не варто переживати — вони залишаються дійсними до кінця воєнного стану. Замінити їх можна буде пізніше, коли сервісні центри МВС відновлять свою роботу.

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Крім того, в МВС та на митниці пішли назустріч власникам авто на єврономерах. Громадянам-резидентам, які стали на консульський облік в інших країнах, продовжили термін тимчасового ввезення авто та не штрафуватимуть за його перевищення.

Така можливість передбачена у ст. 380 Митного кодексу України в разі дії обставин непереборної сили. Тобто власникам євроблях не потрібно поспішати вивозити їх з України.

Раніше Фокус повідомляв, що евакуатори Києва задіяли в обороні столиці.