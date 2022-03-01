Названо найкраще авто 2022 року в Європі: переможця обрало журі без представників РФ

Організатори конкурсу усунули російських членів журі та не зарахували їхні голоси. Уперше переможцем конкурсу став автомобіль марки Kia.

Оголошено результати конкурсу European Car of the Year 2022 ("Європейський автомобіль року 2022"). Найкраще авто року в Європі — електромобіль Kia EV6. Для корейського бренду це перша в історії перемога в конкурсі, повідомляє його офіційний сайт.

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Kia EV6 набрав 279 балів і випередив новий Renault Megane E-Tech (265 балів) і побратима Hyundai Ioniq 5 (261). Варто зазначити, що в сімці фіналістів конкурсу було одразу шість електрокарів.

[ + – ] Журі оцінило великий запас ходу електрокара та його керованість Фото: Kia

Результати конкурсу European Car of the Year 2022:

Kia EV6 — 279 балів. Renault Megane E-Tech — 265. Hyundai Ioniq 5 — 261. Peugeot 308 — 191. Skoda Enyaq — 185. Ford Mustang Mach-E — 150. Cupra Born — 144.

Журі конкурсу пояснило своє рішення тим, що Kia EV6 має великий (до 528 км) запас ходу, швидку зарядку та хорошу керованість з малими кренами кузова.

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Найкращий автомобіль року в Європі обирають з 1964 року. Як правило, переможця визначає голосуванням журі із 60 журналістів, які представляють 23 країни. Утім, у нинішньому році членів журі з Росії усунули через агресію проти України та не зарахували їхні голоси.

Раніше Фокус розповідав про найкращі жіночі авто року. Переможців визначили у семи номінаціях.