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Названі найкращі автомобілі у світі за 2022 рік (відео)

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World Car of the Year, Всесвітній автомобіль року, авто року, автомобіль року
Фото: carscoops.com | За звання кращого авто року змагатимуться 10 моделей

За перемогу в конкурсі поборються десять моделей різних класів. Серед них як електрокари, так і авто з двигунами внутрішнього згоряння.

Опубліковано список фіналістів конкурсу World Car of the Year 2022 (Всесвітній автомобіль року 2022). За престижну нагороду поборються десять моделей, а переможця назвуть 13 квітня на автошоу в Нью-Йорку. Про це повідомляє офіційний сайт конкурсу.

Серед претендентів на перемогу – одразу сім кросоверів. Чотири моделі – електричні, а шість – оснащені двигунами внутрішнього згоряння.

Audi Q4 e-tron
Audi Q4 e-tron
Cupra Formentor
Cupra Formentor
Ford Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E
Genesis G70
Genesis G70
Honda Civic
Honda Civic
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
Kia EV6
Kia EV6
Lexus NX
Lexus NX
Subaru BRZ/Toyota GR86
Subaru BRZ/Toyota GR86
Audi Q4 e-tron
Cupra Formentor
Ford Mustang Mach-E
Genesis G70
Honda Civic
Hyundai Ioniq 5
Hyundai Tucson
Kia EV6
Lexus NX
Subaru BRZ/Toyota GR86

Фіналісти конкурсу World Car of the Year 2022:

  • Audi Q4 e-tron
  • Cupra Formentor
  • Ford Mustang Mach-E
  • Genesis G70
  • Honda Civic
  • Hyundai Ioniq 5
  • Hyundai Tucson
  • Kia EV6
  • Lexus NX
  • Subaru BRZ/Toyota GR86

Крім того, оголошено фіналістів у різних номінаціях конкурсу. Найкращі авто року визначають у різних класах.

Найкращі електромобілі 2022 року:

  • Audi e-tron GT
  • BMW iX
  • Ford Mustang Mach-E
  • Hyundai Ioniq 5
  • Mercedes-Benz EQS
Переможців назвуть на автошоу в Нью-Йорку

Найкращі преміальні автомобілі 2022 року:

  • Audi Q5 Sportback
  • BMW iX
  • Genesis GV70
  • Mercedes-Benz EQS
  • Volvo C40 Recharge

Найкращі спортивні автомобілі 2022 року:

  • Audi e-tron GT
  • BMW M3/M4
  • Porsche 911 GT3
  • Subaru BRZ/Toyota GR86
  • Volkswagen Golf GTI/Golf R
Важливо
Американці визначили найкращі авто року: обійшлося без електромобілів
Американці визначили найкращі авто року: обійшлося без електромобілів

Найкращі міські авто 2022 року:

  • Dacia/Renault Sandero
  • Opel Mokka
  • Renault Kiger
  • Toyota Yaris Cross
  • Volkswagen Taigun

Конкурс World Car of the Year проводять із 2003 року. Найкращі авто року обирає журі з 82 журналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року переможцем став електромобіль Volkswagen ID.4.

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