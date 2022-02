У світі стрімко зростає попит на китайські авто: названо найпопулярніші бренди

Китайські автоконцерни почали постачати продукцію на ринки Азії, Латинської Америки та навіть Європи.

Китайські автобренди традиційно орієнтуються насамперед на домашнього покупця, але останнім часом активізувалися і на глобальному ринку. За 2021 рік експорт авто з Китаю зріс одразу на 100% та досяг 2,015 млн одиниць. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Найбільше експортували легкових автомобілів — 1,614 млн. З них 310 тисяч — електромобілі та гібриди. Стали відомі найпопулярніші китайські бренди на світовому ринку.

5 місце — Changan, 110 тис. проданих авто

[ + – ] Для Changan ключовим ринком стала Саудівська Аравія Фото: CarNewsChina

Changan минулого року наростив експорт на 114,3%. Основними ринками є Саудівська Аравія, Пакистан, Перу та Болівія, а найпопулярнішими моделями — Changan CS75 PLUS, Eado PLUS та CS 35 PLUS.

4 місце — Geely, 115 тис. проданих авто

[ + – ] У Європі стартували продажі автомобілів Lynk&Co від Geely Фото: Geely

За 2021 рік продажі Geely за межами Китаю зросли на 58%. Автомобілі експортують в Східну Європу, Південно-Східну Азію, Африку та Південну Америку. На ринок ЄС вийшов бренд Lynk&Co й уже продали 11,6 тис. цих авто. З 2025 року Geely планує експортувати по 600 тис. автомобілів щороку.

3 місце — Great Wall, 140 тис. проданих авто

[ + – ] Great Wall робить акцент на бренд Haval Фото: CarNewsChina

У 2021 році в 170 країнах світу реалізували 140 тис. автомобілів Great Wall і Haval. Це на 103,7% більше, ніж рік тому.

2 місце — Chery, 270 тис. проданих авто

[ + – ] Chery експортує автомобілі вже 20 років Фото: CarNewsChina

Chery в 2021 році відзначили 20-річчя початку експорту авто за межі Китаю. Ювілейний рік став вдалим, адже продажі зросли на 136,3%. У 2025 році Chery планують продати пів мільйона автомобілів за межами Китаю.

1 місце — SAIC, 697 тис. проданих авто

[ + – ] Автомобілі MG – основа експорту концерну SAIC Фото: CarNewsChina

Кожен третій китайський автомобіль відправлений на експорт — продукція концерну SAIC. У 2021 році зростання продажів склало 78,9%. Варто зазначити, що основним експортним брендом SAIC став MG — продано 360 тис. авто та значна частина їх знайшла покупців у Європі.

