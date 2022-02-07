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У світі стрімко зростає попит на китайські авто: названо найпопулярніші бренди

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Фото: CarNewsChina | Експорт авто з Китаю виріс удвічі за 2021 рік

Китайські автоконцерни почали постачати продукцію на ринки Азії, Латинської Америки та навіть Європи.

Китайські автобренди традиційно орієнтуються насамперед на домашнього покупця, але останнім часом активізувалися і на глобальному ринку. За 2021 рік експорт авто з Китаю зріс одразу на 100% та досяг 2,015 млн одиниць. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Найбільше експортували легкових автомобілів — 1,614 млн. З них 310 тисяч — електромобілі та гібриди. Стали відомі найпопулярніші китайські бренди на світовому ринку.

5 місце — Changan, 110 тис. проданих авто

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Для Changan ключовим ринком стала Саудівська Аравія
Фото: CarNewsChina

Changan минулого року наростив експорт на 114,3%. Основними ринками є Саудівська Аравія, Пакистан, Перу та Болівія, а найпопулярнішими моделями — Changan CS75 PLUS, Eado PLUS та CS 35 PLUS.

4 місце — Geely, 115 тис. проданих авто

авто з Китаю, авто з Китаю в Європі, Китайські автомобілі, Geely, Chery, Great Wall, Haval, Lynk&Co, MG
У Європі стартували продажі автомобілів Lynk&Co від Geely
Фото: Geely

За 2021 рік продажі Geely за межами Китаю зросли на 58%. Автомобілі експортують в Східну Європу, Південно-Східну Азію, Африку та Південну Америку. На ринок ЄС вийшов бренд Lynk&Co й уже продали 11,6 тис. цих авто. З 2025 року Geely планує експортувати по 600 тис. автомобілів щороку.

3 місце — Great Wall, 140 тис. проданих авто

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Great Wall робить акцент на бренд Haval
Фото: CarNewsChina

У 2021 році в 170 країнах світу реалізували 140 тис. автомобілів Great Wall і Haval. Це на 103,7% більше, ніж рік тому.

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2 місце — Chery, 270 тис. проданих авто

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Chery експортує автомобілі вже 20 років
Фото: CarNewsChina

Chery в 2021 році відзначили 20-річчя початку експорту авто за межі Китаю. Ювілейний рік став вдалим, адже продажі зросли на 136,3%. У 2025 році Chery планують продати пів мільйона автомобілів за межами Китаю.

1 місце — SAIC, 697 тис. проданих авто

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Автомобілі MG – основа експорту концерну SAIC
Фото: CarNewsChina

Кожен третій китайський автомобіль відправлений на експорт — продукція концерну SAIC. У 2021 році зростання продажів склало 78,9%. Варто зазначити, що основним експортним брендом SAIC став MG — продано 360 тис. авто та значна частина їх знайшла покупців у Європі.

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