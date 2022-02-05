Англієць, китаєць чи європеєць? Тест-драйв MG HS в Україні

MG HS несе на своїй емблемі логотип легендарної англійської компанії Morris Garages, збирається в Китаї, але у відчуттях та русі не відрізняється від європейських авто. Фокус розібрався, що є флагманським кросовером компанії MG у наших реаліях.

І щоб одразу зрозуміти, що новий MG HS — це не просто черговий китайський кросовер, який можна купити в Україні, варто буквально на кілька хвилин заглянути в історію компанії як у світовому масштабі, так і в нашій країні.

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100 років по тому: історія MG та двох появи компанії в Україні

Історія MG реально уособлює тенденції та метаморфози автомобільного ринку за останні 100 років. Адже заснована у 1924 англійська компанія Morris Garages прославилася на весь світ своїми легкими спортивними родстерами — справжніми генераторами задоволення. А їхніми спадкоємцями стали бензинові та електричні седани, універсали та кросовери.

[ + – ] Незважаючи на зовнішність кросовера, виїжджати на бездоріжжя на MG HS варто акуратно... Фото: Дмитро Чабан [ + – ] ...кліренс становить 185 мм, але візуально захист двигунового відсіку та паливний бак розташовані досить низько. Фото: Дмитро Чабан

Компанія знала як хороші, так і важкі часи, в результаті в середині 2000-х років повністю перейшла у власність китайської автомобілебудівної компанії компанії SAIC (САІК) Motor Corporation.

Цей найбільший у Китаї виробник та експортер авто має масу спільних підприємств із Volkswagen, General Motors, Iveco та іншими відомими партнерами. Нове життя він вдихнув у відомий англійський бренд MG.

[ + – ] Двері повністю прикривають пороги, так що вони залишаються чистими і не заважають при посадці та висадженні Фото: Дмитро Чабан

Перша поява бренду MG в Україні відбулася трохи більше ніж 10 років тому — наприкінці 2011 року. І машини ті були вже непогані, але не прижилися вони на нашому ринку. І ось в Україні учергове стартували продажі автомобілів MG.

З новою модельною гамою з упором на SUV, флагманською та найбільшою моделлю MG в Україні є середньорозмірний кросовер HS.

10 років по тому: зовнішність MG HS 2021

Щоб відразу стали зрозумілі габарити MG HS,скажімо, що за довжиною та величиною колісної бази кросовер лише на 2 см перевищує Mazda CX-5. І згадка саме цієї популярної у нас моделі також не випадкова.

[ + – ] Зовнішність MG HS вийшла стриманою і без химерних елементів, якими сьогодні рясніють багато корейських, японських і навіть європейських моделей. Фото: Дмитро Чабан

MG HS чудово нагадує цей японський кросовер першого покоління дизайном передньої частини та малюнком ходових вогнів. Втім, у "діамантовому" дизайні решітки радіатора можна впізнати Mercedes-Benz, у малюнку задніх ліхтарів BMW Х1 другого покоління. Проте назвати це плагіатом язик не повертається. Адже всі елементи кузова пов'язані у дуже гармонійному дизайні.

Розміри кросовера MG HS 2021:

Довжина – 4574 мм

Ширина – 1876 мм

Висота – 1664 мм

Колісна база – 2720 мм

Кліренс – 185 мм

Втім, нічого дивного у цьому немає. Адже дизайн MG HS 2021 розроблений в дизайн-студії технічного центру британського відділення SAIC Motor.

На заздрість преміуму: інтер'єр MG HS 2021

Двері зачиняються з солідним глухим звуком, що нагадує авто досить високої цінової категорії. Але навіть багато хто з них не готовий запропонувати, наприклад, настільки ж крутий за виконанням підлокітник на другому ряду: з обробкою екошкірою, підсклянниками, що закриваються, і невеликим боксом, а також зручним ремінцем (щоб відкривати, а не подряпати його зі спинки).

[ + – ] Інтер'єр стриманий, лаконічний і зовсім не азіатський. Щиток приладів за дизайном досить спокійний та класичний. Вже початкова комплектація STD включає оббивку торпедо з екошкіри, мультикермо, круїз-контроль, камеру заднього виду та сенсорний екран діагоналлю 10,1 дюйма. Фото: Дмитро Чабан

Та й матеріалами обробки дверних панелей пасажири заднього ряду не обділені — тут все, як і спереду. І чому багато виробників вважають, що ззаду достатньо буде просто жорсткого пластику? Тут на цьому не заощаджують.

При цьому ціни MG HS 2021 в Україні залишаються досить привабливими.

Комплектації та ціни MG HS в Україні:

STD — 603 533 грн.

COM — 662 803 грн.

LUX — 838 512 грн.

*на момент підготовки матеріалу

Дизайн інтер'єру сповідує мінімалізм. Особливо охайно виглядає, коли ніша під центральною консоллю закрита кришечкою з мікроліфтом, а підсклянники — шторкою. На неї ж доводиться класти (що, до речі, дуже зручно) смартфон під час зарядки або підключення через Apple CarPlay або Android Auto, так як окремого місця для нього не передбачено.

Поруч у підлокітнику бокс із холодильником. Сподобалося, що всі склопідйомники з режимом Авто та задні вікна повністю опускаються. І що можна відрегулювати верхню точку кріплення ременя безпеки.

[ + – ] Фізичні перемикачі зібрані в оригінальну клавіатуру. Ніша під консоллю закривається Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Під кришкою з мікроліфтом знаходяться роз'єми USB, але поличка для смартфона не передбачена Фото: Дмитро Чабан

За кермом не залишає відчуття, що МГ НС більша, ніж є насправді. І це дає додаткове почуття захищеності та солідності. Не підкачали і оздоблювальні матеріали, і якість виконання.

Торпедо обтягнуте екошкірою з перфорацією на козирку щитка приладів (щоб не відблискував?) та справжнім простроченням червоною ниткою. Кермо в справжньому шкіряному обплетенні (теж з перфорацією в місцях правильного хвату) приємно лежить у руках і регулюється у двох площинах.

[ + – ] У кріслі водія сидіти дуже зручно. Але з регулюванням нахилу подушки було б взагалі супер! Фото: Дмитро Чабан [ + – ] У підлокітнику між передніми сидіннями просторий бокс-холодильник Фото: Дмитро Чабан

Завдяки чому і за наявності електричних приводів регулювань виходить легко і швидко зручно влаштуватися на місці водія — що також відображає європейський підхід.

І лише центральний монітор додає в цю цілком європейську страву гострий запах китайської кухні. Втім, у всіх смаки. І хтось не надасть цьому значення.

Але на тлі спокійного підсвічування та чіткої графіки піктограм перемикачів та приладового щитка дисплей на торпедо виглядає надто яскравим, а його графіка — дешевою. До того ж він довго вантажиться і пропонує мінімум налаштувань. Мов, наприклад, лише дві — англійська та іспанська.

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Ще одна особливість оснащення MG HS в Україні — це наявність лише кондиціонера, а не клімат-контролю. Що дивно на тлі панорамного даху з люком, безключового доступу та запуску двигуна, підігріву передніх сидінь, електроприводу крісла водія з регулюванням по висоті та поперекового підпору, а також інших опцій MG HS у комплектації COM.

[ + – ] На другому ряду можна реально розвалитися напівлежачи – місця вдосталь і нахил спинок регулюється у великому діапазоні Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Обшитий екошкірою з червоним простроченням підлокітник виглядає солідно і дорого. Є фіксатори для тари та оббивка відсіку для дріб'язку Фото: Дмитро Чабан

Крім опцій від початкового рівня оснащення, ця версія (а саме вона у нас на тесті) відрізняється і силовим агрегатом. У парі з 1,5-літровим 162-сильним турбодвигуном тут працює не "механіка", а 7-ступінчастий "робот" із подвійним сухим зчепленням.

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Двигун MG HS всі 250 Нм крутного моменту видає в широкому діапазоні від 1700 до 4400 об/хв. Так що особливо крутити двигун не доводиться. А він відповідає гарною тягою та тихою м'якою роботою.

До того ж на високих обертах вам навряд чи сподобається гучний звук та тембр його "голосу". А ще апетит близько 12 літрів на "сотню". Тоді як при більш-менш рівномірній та спокійній їзді витрата палива MG HS знижується до 9-9,5 літрів.

[ + – ] Через свої налаштування 1,5-літровий турбований двигун MG HS добре тягне вже на невисоких оборотах. Капот на газових упорах: солідно! Фото: Дмитро Чабан

Та й преселективний робот із подвійним зчепленням у такому випадку перемикається непомітно, як і має. Адже при різкому старті з місця або прискоренні з дуже низькою швидкістю часом виникає затримка, що властиве подібним трансмісіям.

Та й загалом, саме при спокійнішій їзді кросовер MG HS сприймається максимально збалансованим у роботі силового агрегату, кермового приводу та ходової частини.

Навіть на колесах з 18-дюймовими дисками МГ НС їде напрочуд комфортно. Підвіска (спереду — макферсон, ззаду — багатоважільна) тихо проковтує майже всі нерівності та недоліки дороги.

[ + – ] Початкова комплектація MG HS STD на "механіці", дорожче оснащення COM пропонує роботизовану трансмісію Фото: Дмитро Чабан

Машина при цьому впевнено тримає дорогу, але розгойдування на великих хвилях асфальту і крени все ж таки провокують знизити швидкість.

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На кермо удари від жорстких нерівностей також практично не проходять. Обладнаний електричним підсилювачем привід працює комфортно. А ось гальма спочатку сприймаються навіть надмірно м'якими. Але згодом звикаєш відразу трохи сильніше давити на педаль.

Резюме Фокусу: ресурс двигуна, якість металу та безпека MG HS

За кермом MG HS набагато частіше згадуєш про англійське коріння марки, ніж про китайське виробництво кросовера. Посадка за кермом, щиток приладів, ергономіка, налаштування силового агрегату, підвіски та кермового керування, а також чудова шумоізоляція прекрасно доповнюють одне одного та створюють дуже цілісний образ.

[ + – ] На тлі спокійного підсвічування та чіткої графіки піктограм кнопок та приладового щитка, дисплей на торпедо виглядає надто яскравим Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Несподівано: за такого багатого оснащення MG HS СОМ в Україні, в авто стоїть кондиціонер, а не клімат-контроль Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Мультимедіа пропонує мінімум налаштувань. Мов, наприклад, лише дві – англійська та іспанська Фото: Дмитро Чабан [ + – ] Вже початкова комплектація STD включає мультимедійну систему з Apple CarPlay та Android Auto Фото: Дмитро Чабан

Втім, нічого дивного у цьому немає. При виготовленні МГ НС використовується велика кількість відомих брендів зі світовими іменами.

Компанія декларує ресурс двигуна 10 років. Виходить, що за середнього річного пробігу 30 тис. км це 300 тис. км. А заїжджати на планове ТО треба кожні 10 000 км або щорічно.

[ + – ] Незважаючи на габарити MG HS 2021 року, його багажник несподівано скромний — об'єм відсіку становить 463/1287 л. Та й речі треба піднімати на велику висоту. Але назвіть-но бодай ще одне авто, в якому спинки заднього ряду в складеному стані фіксуються (засуваються) як у MG HS! Фото: Дмитро Чабан

Гарантія на машину 5 років, або 150 тис. км. Вона ж поширюється на кузов та лакофарбове покриття. Тобто — виробник впевнений у якості кузова. А безпеку кросовера підтвердили краш-тести Euro NCAP, на яких MG HS завоював максимальні 5 зірок.

Ось тільки подушок безпеки у цих версіях лише чотири. А бічні штори з'являються лише у третій — найдорожчій комплектації LUX. Разом із системою моніторингу сліпих зон та камерами кругового огляду.

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Також там встановлені повністю світлодіодні фари з автоматичним керуванням дальнім світлом, електричні приводи кришки багажника та крісла переднього пасажира, 2-зонний клімат-контроль, цифровий щиток приладів, іонізатор повітря, навігація та інше обладнання.

А крім іншого, такий кросовер MG HS LUX повнопривідний (!) і оснащений вже 2-літровим 228-сильним турбодвигуном з крутним моментом 350 Нм і 6-швидкісним роботом з подвійним "мокрим" зчепленням з підкермовими перемикачами.

[ + – ] Під підлогою багажника пластиковий органайзер на два відсіки. Фото: Дмитро Чабан [ + – ] ...під ним докатка і дуже товстий шар шумоізоляції – прямо ковдра, яку не зустрінеш і в європейців Фото: Дмитро Чабан

Але то вже інша історія. І Фокус сподівається її також розповісти. Як розповідав про те, що в Україні офіційно з'явиться конкурент Tesla із запасом ходу понад 400 км. Так от, він уже з'явився.

А ось оновлений доступний електрокросовер з багатим оснащенням і 400 км запасу ходу має прийти на зміну поточній моделі, представленій у нашій країні.

Також ми знайомили вас з недорогим британським конкурентом Nissan Qashqai 2022: він також може з'явитися в Україні.

Плюси MG HS

+ Дизайн екстер'єру та інтер'єру MG HS викликає стримані приємні емоції

+ Висока якість виготовлення та відмінна шумоізоляція

+ Збалансований у ходу автомобіль

Мінуси MG HS

- Скромний для авто такого розміру та класу багажник 463/1287 літрів

- Центральний монітор справляє враження дешевого — простенька графіка, яскраві кольори, мінімум налаштувань та довге завантаження

- Кондиціонер та галогенові фари замість клімат-контролю та світлодіодів

Характеристики кросовера MG HS COM 1.5T AT: