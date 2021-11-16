Стартував продаж недорогого британського конкурента Nissan Qashqai: він може з'явитися в Україні

MG One – новий молодіжний кросовер із яскравим дизайном і багатим оснащенням. Автомобілі комплектують 1,5-літровим турбомотором.

Новий MG One запустили у виробництво, і з листопада він надходить у продаж. Бюджетний кросовер оцінили в 17 400-21 750 доларів, тобто він вийшов досить доступним. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

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[ + – ] Автомобіль відрізняється яскравим дизайном Фото: CarNewsChina

Спочатку бюджетний кросовер буде доступним у Китаї, адже саме в цій країні зараз випускають автомобілі британської марки. Однак незабаром він має з'явитися в Європі та має всі шанси вийти на український ринок, адже марка MG нещодавно повернулася до нашої країни. Також збирання авто налагодять в Індії.

[ + – ] Кросовер отримав 1,5-літровий 181-сильний турбомотор Фото: CarNewsChina

Кросовер MG One стане недорогою альтернативою Nissan Qashqai. В ієрархії марки він посідає місце між компактним MG ZS та флагманською моделлю HS. За габаритами він відноситься до кросоверів С-класу:

Довжина – 4579 мм

Ширина – 1866 мм

Висота – 1617 мм

Колісна база – 2670 мм

[ + – ] MG One отримав віртуальну панель приладів і великий сенсорний екран Фото: CarNewsChina

MG One 2022 орієнтований на молодіжну аудиторію та має яскравий дизайн із широкою решіткою радіатора та мускулистими рельєфними боковинами.

У салоні привертають увагу величезні дисплеї панелі приладів і мультимедійної системи. Майже всі кнопки на передній панелі – сенсорні.

[ + – ] У топовій версії салон оздоблений шкірою Фото: CarNewsChina

Комплектація MG One досить багата: у топовій версії передбачені шкіряний салон, панорамний дах, камери кругового огляду, електропривод сидінь, датчики світла та дощу, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю розмітки та сліпих зон.

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Із MG HS знайомий 1,5-літровий бензиновий турбомотор TGI, але його потужність зросла зі 169 до 181 к. с. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, а ось привід у MG One лише передній. Пізніше лінійку розширить гібрид.

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