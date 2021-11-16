Стартував продаж недорогого британського конкурента Nissan Qashqai: він може з'явитися в Україні
MG One – новий молодіжний кросовер із яскравим дизайном і багатим оснащенням. Автомобілі комплектують 1,5-літровим турбомотором.
Новий MG One запустили у виробництво, і з листопада він надходить у продаж. Бюджетний кросовер оцінили в 17 400-21 750 доларів, тобто він вийшов досить доступним. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Спочатку бюджетний кросовер буде доступним у Китаї, адже саме в цій країні зараз випускають автомобілі британської марки. Однак незабаром він має з'явитися в Європі та має всі шанси вийти на український ринок, адже марка MG нещодавно повернулася до нашої країни. Також збирання авто налагодять в Індії.
Кросовер MG One стане недорогою альтернативою Nissan Qashqai. В ієрархії марки він посідає місце між компактним MG ZS та флагманською моделлю HS. За габаритами він відноситься до кросоверів С-класу:
- Довжина – 4579 мм
- Ширина – 1866 мм
- Висота – 1617 мм
- Колісна база – 2670 мм
MG One 2022 орієнтований на молодіжну аудиторію та має яскравий дизайн із широкою решіткою радіатора та мускулистими рельєфними боковинами.
У салоні привертають увагу величезні дисплеї панелі приладів і мультимедійної системи. Майже всі кнопки на передній панелі – сенсорні.
Комплектація MG One досить багата: у топовій версії передбачені шкіряний салон, панорамний дах, камери кругового огляду, електропривод сидінь, датчики світла та дощу, системи автоматичного гальмування, розпізнавання дорожніх знаків, контролю розмітки та сліпих зон.Важливо
Із MG HS знайомий 1,5-літровий бензиновий турбомотор TGI, але його потужність зросла зі 169 до 181 к. с. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну КПП або 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями, а ось привід у MG One лише передній. Пізніше лінійку розширить гібрид.
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