Широке оснащення і 400 км запасу ходу: британці показали недорогий електрокросовер
MG ZS EV оновлений і отримав нову "далекобійну" версію. Ціни стартують від 31 тис. євро.
Представлені офіційні фото MG ZS EV 2022. Електричний кросовер пройшов оновлення і надійде в продаж у Європі з листопада. Про це повідомляє видання Autocar.
Новий MG ZS EV впізнається за зміненою передньою частиною із заглушкою на місці решітки радіатора і новою оптикою. У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і збільшений 10,1-дюймовий сенсорний дисплей з поліпшеною мультимедійною системою.Важливо
Уже базова комплектація MG ZS EV досить широка:
- безключовий доступ
- клімат контроль
- парктроник
- камера заднього виду
- підігрів сидінь
У найдорожчому варіанті додані шкіряний салон і панорамний дах.
Електродвигун потужністю 143 к. с. розганяє MG ZS EV 2022 до 100 км/год за 8,5 с, а максимальна швидкість електричного кросовера становить 140 км/год.
Відтепер запропоновані дві версії кросовера. У базовому варіанті за 30 990 євро нова батарея на 51 кВт ∙ год збільшила запас ходу до 319 км. До того ж, з'явилася ще й версія за 34 990 євро з батареєю на 72 кВт ∙ год, здатна проїхати 439 км без підзарядки.
До слова, у 2021 році бренд MG повернувся на український ринок і електрокар ZS EV у нас також представлений.