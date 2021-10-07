Широке оснащення і 400 км запасу ходу: британці показали недорогий електрокросовер

MG ZS EV оновлений і отримав нову "далекобійну" версію. Ціни стартують від 31 тис. євро.

Представлені офіційні фото MG ZS EV 2022. Електричний кросовер пройшов оновлення і надійде в продаж у Європі з листопада. Про це повідомляє видання Autocar.

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[ + – ] Запас ходу у топової версії виріс до 439 км Фото: Autocar

Новий MG ZS EV впізнається за зміненою передньою частиною із заглушкою на місці решітки радіатора і новою оптикою. У салоні з'явилися віртуальна панель приладів і збільшений 10,1-дюймовий сенсорний дисплей з поліпшеною мультимедійною системою.

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Уже базова комплектація MG ZS EV досить широка:

безключовий доступ

клімат контроль

парктроник

камера заднього виду

підігрів сидінь

У найдорожчому варіанті додані шкіряний салон і панорамний дах.

Електродвигун потужністю 143 к. с. розганяє MG ZS EV 2022 до 100 км/год за 8,5 с, а максимальна швидкість електричного кросовера становить 140 км/год.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Autocar

Відтепер запропоновані дві версії кросовера. У базовому варіанті за 30 990 євро нова батарея на 51 кВт ∙ год збільшила запас ходу до 319 км. До того ж, з'явилася ще й версія за 34 990 євро з батареєю на 72 кВт ∙ год, здатна проїхати 439 км без підзарядки.

До слова, у 2021 році бренд MG повернувся на український ринок і електрокар ZS EV у нас також представлений.