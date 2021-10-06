Номер авто в Україні тепер можна вибрати онлайн
Автомобілісти зможуть переглянути всі вільні номери в регіоні або вибрати конкретну комбінацію цифр і букв.
В Україні запрацював новий онлайн-сервіс "Наявність номерних знаків". Він дає можливість водієві самому вибрати номер авто. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Нова послуга дає можливість дізнатися про всі доступні номерні знаки в тому чи іншому регіоні та вибрати відповідну комбінацію букв і цифр. Раніше таким чином можна було шукати тільки "красиві" платні номери авто.
Користувачам пропонують кілька варіантів пошуку номерних знаків. Функція "Наявність в області" дозволяє дізнатися про всі вільні номерні знаки в сервісних центрах МВС і Центрах надання адміністративних послуг конкретного регіону. При цьому вказується їхня вартість і адреса установи, де вони розташовані.
Також можна переглянути номерні знаки в конкретному сервісному центрі МВС. Запропоновано й пошук номерів за числовою комбінацією.
Перелік номерних знаків оновлюється в режимі реального часу, однак забронювати їх не вийде. Тому автомобілістам рекомендують перед відвідуванням сервісного центру МВС вибрати кілька варіантів номерів.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні незабаром можна буде оформити покупку авто онлайн. Така функція з'явиться в додатку "Дія" та Електронному кабінеті водія.