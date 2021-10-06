Номер авто в Украине теперь можно выбрать онлайн

Автомобилисты смогут просмотреть все свободные номера в регионе или выбрать конкретную комбинацию цифр и букв.

В Украине заработал новый онлайн-сервис "Наличие номерных знаков". Он дает возможность водителю самому выбрать номер авто. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Новая услуга дает возможность узнать о всех доступных номерных знаках в том или ином регионе и выбрать подходящую комбинацию букв и цифр. Ранее таким образом можно было искать только "красивые" платные номера авто.

[ + – ] Пользователям предложили несколько вариантов поиска автомобильных номеров Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Пользователям предлагают несколько вариантов поиска номерных знаков. Функция "Наличие в области" позволяет узнать о всех свободных номерных знаках в сервисных центрах МВД и Центрах предоставления административных услуг конкретного региона. При этом указывается их стоимость и адрес учреждения, где они находятся.

Также можно просмотреть номерные знаки в конкретном сервисном центре МВД. Предложен и поиск номеров по числовой комбинации.

Перечень номерных знаков обновляется в режиме реального времени, однако забронировать их не получится. Поэтому автомобилистам рекомендуют перед посещением сервисного центра МВД выбрать несколько вариантов номеров.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине вскоре можно будет оформить покупку авто онлайн. Такая функция появится в приложении "Дія" и Электронном кабинете водителя.