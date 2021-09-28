Украинцы смогут оформить договор покупки-продажи авто онлайн

Заключить договор покупки-продажи авто можно будет через приложение "Дія" или через Электронный кабинет водителя. Услуга будет доступна с марта.

Совсем скоро оформить договор купли-продажи автомобиля можно будет онлайн. Такое новшество предусмотрено постановлением Кабмина №1007 "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины" от 22 сентября. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

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Регистрация и перерегистрация транспортных средств – одни из самых популярных услуг сервисных центров МВД, а потому их решили упростить. Заключить договор при покупке авто предложат через приложение государственных услуг "Дія" или через Электронный кабинет водителя.

[ + – ] Новая функция заработает через приложение "Дія" и Электронный кабинет водителя Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Продавец и покупатель должны будут заполнить договор в электронном виде, после чего он автоматически поступит в сервисный центр МВД для проведения проверок по соответствующим реестрам. Если проверка успешная, сторонам договора остается поставить квалифицированные электронные подписи, и он считается заключенным.

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Следует отметить, что нововведение станет доступным через полгода после вступления в силу постановления Кабмина. То есть, купить авто в Украине с онлайн-оформлением можно будет с 22 марта 2022 года.

Ранее Фокус сообщал, что в приложении "Дія" появилась возможность растаможить авто онлайн. Также дистанционно можно оформить и водительские права.