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Українці зможуть оформити договір купівлі-продажу авто онлайн

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Купівля авто онлайн, покупка авто, договір купівлі продажу, купити авто
Фото: Alamy | Оформлення покупки авто онлайн стане доступним через пів року

Укласти договір купівлі-продажу авто можна буде через додаток "Дія" або через Електронний кабінет водія. Послуга буде доступна з березня.

Зовсім скоро оформити договір купівлі-продажу автомобіля можна буде онлайн. Таке нововведення передбачене постановою Кабміну №1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 22 вересня. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів — одні з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС, а тому їх вирішили спростити. Укласти договір під час покупки авто запропонують через додаток державних послуг "Дія" або через Електронний кабінет водія.

Купівля авто онлайн, покупка авто, договір купівлі продажу, купити авто
Нова функція запрацює через додаток "Дія" та Електронний кабінет водія
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Продавець і покупець повинні будуть заповнити договір в електронному вигляді, після чого він автоматично надійде в сервісний центр МВС для проведення перевірок за відповідними реєстрами. Якщо перевірка успішна, сторонам договору залишається поставити кваліфіковані електронні підписи, і він вважається укладеним.

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Варто зазначити, що нововведення стане доступним через пів року після набрання чинності постанови Кабміну. Тобто, купити авто в Україні з онлайн-оформленням можна буде з 22 березня 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в додатку "Дія" з'явилася можливість розмитнити авто онлайн. Також дистанційно можна оформити й водійські права.