Українці зможуть оформити договір купівлі-продажу авто онлайн

Укласти договір купівлі-продажу авто можна буде через додаток "Дія" або через Електронний кабінет водія. Послуга буде доступна з березня.

Зовсім скоро оформити договір купівлі-продажу автомобіля можна буде онлайн. Таке нововведення передбачене постановою Кабміну №1007 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" від 22 вересня. Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів — одні з найпопулярніших послуг сервісних центрів МВС, а тому їх вирішили спростити. Укласти договір під час покупки авто запропонують через додаток державних послуг "Дія" або через Електронний кабінет водія.

[ + – ] Нова функція запрацює через додаток "Дія" та Електронний кабінет водія Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Продавець і покупець повинні будуть заповнити договір в електронному вигляді, після чого він автоматично надійде в сервісний центр МВС для проведення перевірок за відповідними реєстрами. Якщо перевірка успішна, сторонам договору залишається поставити кваліфіковані електронні підписи, і він вважається укладеним.

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Варто зазначити, що нововведення стане доступним через пів року після набрання чинності постанови Кабміну. Тобто, купити авто в Україні з онлайн-оформленням можна буде з 22 березня 2022 року.

Раніше Фокус повідомляв, що в додатку "Дія" з'явилася можливість розмитнити авто онлайн. Також дистанційно можна оформити й водійські права.