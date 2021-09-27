Заряджає електромобілі на ходу: в США побудують дорогу майбутнього

Інноваційна автомагістраль у Мічигані зможе підтримувати бездротову зарядку електрокарів. Це дозволить не турбуватися про запас ходу.

В американському штаті Мічиган планують побудувати автомобільну дорогу нового покоління. Її особливість — можливість заряджати електромобілі прямо під час руху. Про це повідомила губернаторка штату Гретхен Вітмер, передає агентство Associated Press.

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Система бездротової зарядки буде вбудована безпосередньо в дорожнє полотно. Для того, щоб скористатися нею, потрібно оснастити електрокари спеціальними індукційними пластинами в днище.

[ + – ] Для зарядки на ходу електромобілі потрібно оснастити прийомними пластинами Фото: autoevolution.com

Таким чином електромобілі зможуть проїжджати великі відстані, не зупиняючись на зарядних станціях, і їхнім власникам не доведеться турбуватися про низький рівень заряду.

Департамент економічного розвитку Мічигану вже оголосив про початок будівництва тестової ділянки дороги довжиною в одну милю (1,6 км). Якщо її випробування пройдуть успішно, то буде побудована ціла мережа таких трас із бездротовою зарядкою електрокарів по всьому штату Мічиган.

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Подібні експериментальні дороги будують не тільки в США — вони з'явилися в Тель-Авіві, одному з передмість Парижа, німецькому місті Карлсруе та на шведському острові Готланд. Однак там тестові ділянки невеликі — не більше 100-200 м у довжину.

Раніше Фокус повідомляв, що в Норвегії вже з 2022 року припинять продаж бензинових і дизельних авто. Причому, від них відмовляються самі автомобілісти.

А також розповідав про ще один варіант безконтактної зарядки електромобілів від дорожнього полотна. І теж із США.