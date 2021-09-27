Заряджає електромобілі на ходу: в США побудують дорогу майбутнього
Інноваційна автомагістраль у Мічигані зможе підтримувати бездротову зарядку електрокарів. Це дозволить не турбуватися про запас ходу.
В американському штаті Мічиган планують побудувати автомобільну дорогу нового покоління. Її особливість — можливість заряджати електромобілі прямо під час руху. Про це повідомила губернаторка штату Гретхен Вітмер, передає агентство Associated Press.
Система бездротової зарядки буде вбудована безпосередньо в дорожнє полотно. Для того, щоб скористатися нею, потрібно оснастити електрокари спеціальними індукційними пластинами в днище.
Таким чином електромобілі зможуть проїжджати великі відстані, не зупиняючись на зарядних станціях, і їхнім власникам не доведеться турбуватися про низький рівень заряду.
Департамент економічного розвитку Мічигану вже оголосив про початок будівництва тестової ділянки дороги довжиною в одну милю (1,6 км). Якщо її випробування пройдуть успішно, то буде побудована ціла мережа таких трас із бездротовою зарядкою електрокарів по всьому штату Мічиган.Важливо
Подібні експериментальні дороги будують не тільки в США — вони з'явилися в Тель-Авіві, одному з передмість Парижа, німецькому місті Карлсруе та на шведському острові Готланд. Однак там тестові ділянки невеликі — не більше 100-200 м у довжину.
Раніше Фокус повідомляв, що в Норвегії вже з 2022 року припинять продаж бензинових і дизельних авто. Причому, від них відмовляються самі автомобілісти.
А також розповідав про ще один варіант безконтактної зарядки електромобілів від дорожнього полотна. І теж із США.