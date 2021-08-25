Замість вилки і розетки: в США запустять першу в світі трасу, що заряджає електромобілі (відео)

Підживлювати акумулятори буде намагнічений бетон.

Університет Пердью і Департамент транспорту штату Індіана (США) разом із німецьким стартапом Magment працюють над створенням першої в світі бетонної магістралі, яка зможе заряджати електромобілі за допомогою бездротової мережі.

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Про це пише видання globalconstructionreview.com.

Дорога, що проходить по території кампусу університету Пердью в Західному Лафаєтті, буде частково покрита так званим намагніченим бетоном. Ділянка довжиною 400 м, по якій їздитимуть електровантажівки, протестують інженери. Вони впевнені, що такого невеликого відрізка вистачить, щоб зрозуміти, чи зможе матеріал нового типу підживлювати акумулятори потужністю 200 кВт.

Якщо випробування пройдуть успішно, то дослідники планують надалі електрифікувати ділянку великої автомагістралі Індіани. Однак де саме вона буде перебувати — не розголошується.

Намагнічений бетон створений на основі фериту. Він простий і відносно дешевий у виготовленні. Представники Magment заявляють, що прокласти дорожнє полотно з такого бетону — не дорожче, ніж зі звичайного асфальту.

"У міру того як електромобілі все ширше використовуються, попит на надійну та зручну інфраструктуру зарядки продовжує зростати, і потреба в інноваціях очевидна", — прокоментував Джо МакГіннесс із Департаменту транспорту штату.

"Транспортна автомобільна галузь сильно трансформується. Завдяки цій інновації ми хочемо скоротити викиди СО2 та інших отруйних речовин, які забруднюють не тільки повітря, а й ґрунт, і воду поблизу доріг", — додала Надя Гкріца, професорка Університету Пердью.

Зазначимо, що в Швеції тестується 2-кілометрова ділянка дороги, оснащена так званими електрифікованими "рейками". Саме вони і підживлюють електричний транспорт.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені створили мікросуперконденсатор, який менше порошинки, але такий же потужний, як батарейка ААА.