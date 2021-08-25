Вместо вилки и розетки: в США запустят первую в мире трассу, заряжающую электромобили (видео)

Подпитывать аккумуляторы будет намагниченный бетон.

Университет Пердью и Департамент транспорта штата Индиана (США) вместе с немецким стартапом Magment работают над созданием первой в мире бетонной магистрали, которая сможет подзаряжать электромобили при помощи беспроводной сети.

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Об этом пишет издание globalconstructionreview.com.

Дорога, проходящая по территории кампуса университета Пердью в Западном Лафайетте, будет частично покрыта так называемым намагниченным бетоном. Участок длиною в 400 м, по которому будут ездить электрогрузовики, протестируют инженеры. Они уверены, что такого небольшого отрезка хватит, чтобы понять, сможет ли материал нового типа подпитывать аккумуляторы мощностью в 200 кВт.

Если испытания пройдут успешно, то исследователи планируют в дальнейшем электрифицировать участок крупной автомагистрали Индианы. Однако где именно он будет находиться — не разглашается.

Намагниченный бетон создан на основе феррита. Он прост и относительно дешев в изготовлении. Представители Magment заявляют, что проложить дорожное полотно из такого бетона — не дороже, чем из обычного асфальта.

"По мере того как электромобили становятся все более широко используемыми, спрос на надежную и удобную инфраструктуру зарядки продолжает расти, и потребность в инновациях очевидна", — прокомментировал Джо МакГиннесс из Департамента транспорта штата.

"Транспортная автомобильная отрасль сильно трансформируется. Благодаря этой инновации мы хотим сократить выбросы СО2 и других отравляющих веществ, которые загрязняют не только воздух, но и почву, и воду вблизи дорог", — добавила Надя Гкрица, профессор Университета Пердью.

Отметим, что в Швеции тестируется 2-километровый участок дороги, оснащенный так называемыми электрифицированными "рельсами". Именно они и подзаряжают электрический транспорт.

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