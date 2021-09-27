Заряжает электромобили на ходу: в США построят дорогу будущего

Инновационная автомагистраль в Мичигане сможет поддерживать беспроводную зарядку электрокаров. Это позволит не беспокоиться о запасе хода.

В американском штате Мичиган планируют построить автомобильную дорогу нового поколения. Ее особенность – возможность заряжать электромобили прямо в движении. Об этом сообщила губернатор штата Гретхен Уитмер, передает агентство Associated Press.

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Система беспроводной зарядки будет встроена непосредственно в дорожное полотно. Для того, чтобы воспользоваться ею, нужно оснастить электрокары специальными индукционными пластинами в днище.

[ + – ] Для зарядки на ходу электромобили нужно оснастить приемными пластинами Фото: autoevolution.com

Таким образом, электромобили смогут проезжать большие расстояния, не останавливаясь на зарядных станциях и их владельцам не придется беспокоиться о разряде батареи.

Департамент экономического развития Мичигана уже объявил о начале строительства тестового участка дороги длиной в одну милю (1,6 км). Если его испытания пройдут успешно, то будет построена целая сеть таких трасс с беспроводной зарядкой электрокаров по всему штату Мичиган.

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Подобные экспериментальные дороги строят не только в США – они появились в Тель-Авиве, одном из пригородов Парижа, немецком городе Карлсруэ и на шведском острове Готланд. Однако там тестовые участки небольшие – не более 100-200 м в длину.

Ранее Фокус сообщал, что в Норвегии уже с 2022 года прекратят продажи бензиновых и дизельных авто. Причем, от них отказываются сами автомобилисты.

А также рассказывал про еще один вариант бесконтактной зарядки электромобилей от дорожного полотна. И тоже из США.