По цене Skoda Octavia: представили недорогой электрический седан Renault

Новый Renault Jiangling Yi – электрическая альтернатива седану Megane. Электромобиль получился относительно недорогим, но в некоторых странах он будет доступен только в такси и каршеринге.

Представлены первые официальные фото Renault Jiangling Yi. Электрокар выходит на китайский рынок по весьма невысокой цене в 139 800 – 195 800 юаней ($21 600-30 300).

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Электромобиль Renault будет доступен и за пределами Китая, но в 2022 году и под другим названием – Mobilize Limo. Причем, в Евросоюзе, например, его не нельзя будет купить – электрокары планируют поставлять только в службы такси и каршеринга.

[ + – ] В Евросоюзе седан предложат только для такси и каршеринга Фото: Renault

Новый Renault Jiangling Yi – купеобразный седан со стремительным профилем. По размерам он относится к С-классу и сопоставим с четырехдверным Renault Megane:

Длина – 4675 мм

Ширина – 1835 мм

Высота – 1480 мм

Колесная база – 2750 мм

[ + – ] Комплектация недорогого электрокара - весьма богатая Фото: Renault

В салоне виртуальная панель приборов сгруппирована в один блок с сенсорным дисплеем мультимедиа. Разработчики особо подчеркивают, что у Renault Jiangling Yi большое пространство для ног на втором ряду, а еще для задних пассажиров предусмотрены вентиляционные дефлекторы, USB-разъемы и даже свой блок управления аудио. Объем багажника равен 411 л.

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Электрокар Renault весьма богато оснащен: в "базе" — 8 подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также системы автоматического торможения, распознавания дорожных знаков, контроля полосы движения и слепых зон.

[ + – ] Особое внимание разработчики уделили пассажирам второго ряда Фото: Renault

Поначалу предложат модификацию с одним 150-сильным мотором и запасом хода в 500 км. С ноября линейку расширит полноприводный двухмоторный вариант мощностью 231 л. с. Он сможет проехать 450 км без подзарядки и разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с.

Ранее Фокус сообщал, что Renault готовит электрический кроссовер. Новинка придет на смену модели Kadjar.