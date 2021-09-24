Рассекречены подробности про флагманский электромобиль Renault
Новый электрический кроссовер Renault придет на смену модели Kadjar и станет флагманом линейки электромобилей бренда. Продажи электрокара стартуют в 2023 году.
Renault готовит новый электрический кроссовер. Подробностями будущего электромобиля поделился технический вице-президент компании Жиль Ле Борн в интервью изданию AutoExpress.
Новый кроссовер Renault станет флагманом электрической линейки бренда. Его позиционируют, как замену Renault Kadjar, хотя по размерам он будет сопоставим с более крупным Koleos – около 4,7 м в длину.
Дизайн обещает быть весьма интересным – в духе концепт-кара Renault Morphoz и Megane пятого поколения. К слову, именно новый Renault Megane 2022 поделится с кроссовером платформой CMF-EV.Важно
В салоне установят виртуальную панель приборов и большой 12-дюймовый сенсорный дисплей. Также Жиль Ле Борн сообщил, что электрокар Renault будет очень просторным внутри. Добились этого за счет большой колесной базы в 2780 мм и сверхтонкой (110 мм) аккумуляторной батареи в днище.
Батарею, кстати, предложат в двух версиях по емкости – на 60 и 87 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составит примерно 500 км, а подзарядиться на 80% можно будет за 35 минут.
Кроссовер будет доступен исключительно с передним приводом. Запланированы два варианта модели — мощностью 218 л. с. и 240 л. с.
Электромобиль Renault, скорее всего, представят на Парижском автосалоне осенью 2022 года, а его продажи стартуют в начале 2023-го.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится недорогой семиместный кроссовер Renault. Создан он на базе нового Logan.