Рассекречены подробности про флагманский электромобиль Renault

Новый электрический кроссовер Renault придет на смену модели Kadjar и станет флагманом линейки электромобилей бренда. Продажи электрокара стартуют в 2023 году.

Renault готовит новый электрический кроссовер. Подробностями будущего электромобиля поделился технический вице-президент компании Жиль Ле Борн в интервью изданию AutoExpress.

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[ + – ] Длина кроссовера составит около 4,7 метров Фото: Renault

Новый кроссовер Renault станет флагманом электрической линейки бренда. Его позиционируют, как замену Renault Kadjar, хотя по размерам он будет сопоставим с более крупным Koleos – около 4,7 м в длину.

Дизайн обещает быть весьма интересным – в духе концепт-кара Renault Morphoz и Megane пятого поколения. К слову, именно новый Renault Megane 2022 поделится с кроссовером платформой CMF-EV.

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В салоне установят виртуальную панель приборов и большой 12-дюймовый сенсорный дисплей. Также Жиль Ле Борн сообщил, что электрокар Renault будет очень просторным внутри. Добились этого за счет большой колесной базы в 2780 мм и сверхтонкой (110 мм) аккумуляторной батареи в днище.

[ + – ] Разработчики обещают сделать электрокроссовер очень просторным Фото: Renault

Батарею, кстати, предложат в двух версиях по емкости – на 60 и 87 кВт∙ч. В последнем случае запас хода составит примерно 500 км, а подзарядиться на 80% можно будет за 35 минут.

Кроссовер будет доступен исключительно с передним приводом. Запланированы два варианта модели — мощностью 218 л. с. и 240 л. с.

Электромобиль Renault, скорее всего, представят на Парижском автосалоне осенью 2022 года, а его продажи стартуют в начале 2023-го.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится недорогой семиместный кроссовер Renault. Создан он на базе нового Logan.