Розсекречені подробиці про флагманський електромобіль Renault

Новий електричний кросовер Renault прийде на зміну моделі Kadjar і стане флагманом лінійки електромобілів бренду. Продажі електрокара стартують у 2023 році.

Renault готує новий електричний кросовер. Подробицями майбутнього електромобіля поділився технічний віцепрезидент компанії Жиль Ле Борн в інтерв'ю виданню AutoExpress.

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[ + – ] Довжина кросовера становить близько 4,7 метри Фото: Renault

Новий кросовер Renault стане флагманом електричної лінійки бренду. Його позиціюють, як заміну Renault Kadjar, хоча за розмірами він буде порівнянний з більшим Koleos — близько 4,7 м завдовжки.

Дизайн обіцяє бути вельми цікавим — у дусі концепт-кара Renault Morphoz і Megane п'ятого покоління. До слова, саме новий Renault Megane 2022 поділиться з кросовером платформою CMF-EV.

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У салоні встановлять віртуальну панель приладів і великий 12-дюймовий сенсорний дисплей. Також Жиль Ле Борн повідомив, що електрокар Renault буде дуже просторим усередині. Домоглися цього за рахунок великої колісної бази у 2780 мм і надтонкої (110 мм) акумуляторної батареї в днищі.

[ + – ] Розробники обіцяють зробити електрокросовер дуже просторим Фото: Renault

Батарею, до речі, запропонують у двох версіях по ємності — на 60 і 87 кВт ∙ год. В останньому випадку запас ходу становитиме приблизно 500 км, а підзарядитися на 80% можна буде за 35 хвилин.

Кросовер буде доступний тільки з переднім приводом. Заплановано два варіанти моделі — потужністю 218 к. с. і 240 к. с.

Електромобіль Renault, швидше за все, представлять на Паризькому автосалоні восени 2022 року, а його продажі стартують на початку 2023-го.

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