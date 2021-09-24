З'явилася інформація про новий Duster: яскравий дизайн, а замість турбодизеля — гібрид

Duster третього покоління з'явиться в 2024 році. Незважаючи на всі технічні нововведення, кросовер залишиться доступним.

З'явилися перші подробиці про Duster третьої генерації. Популярний кросовер з'явиться через три роки і, як і раніше, буде представлений у Євросоюзі під брендом Dacia, а в Україні — як Renault.

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Новий Дастер залишиться одним із найдоступніших кросоверів на європейському ринку. Проте модель очікують великі зміни, і вона стане набагато сучаснішою.

[ + – ] Dacia Bigster показує, що й Duster 2024 підросте в розмірах і стане виразнішою на вигляд Фото: Dacia

Керівник розробки кросовера Жюльєн Феррі повідомив британському виданню Autocar деякі подробиці Dacia/Renault Duster 2024. Зокрема, він підтвердив чутки, що модель побудують на сучасній платформі CMF-B, яку також використовують нові Logan і Sandero, а також Renault Captur і Nissan Juke другого покоління.

Дизайн моделі стане виразнішим, як у показаного рік тому концепт-кара Dacia Bigster — з великою кількістю граней і розширеними крилами. Також новий Дастер підросте в розмірах — до 4,38 м у довжину, 1,84 м у ширину і 1,67 м у висоту.

[ + – ] Дизайн витримають у дусі концепту Dacia Bigster Фото: Dacia

Очікується, що популярний кросовер від Renault будуть оснащувати бензиновими турбомоторами об'ємом 1,0 і 1,3 л. Турбодизеля більше не буде, а на зміну йому прийде гібридна установка E-Tech потужністю 140 к. с. Її також отримає і споріднений семимісний кросовер Dacia Jogger.

Тим часом нинішній Renault Duster другого покоління пройшов оновлення. Кросовер уже доступний на українському ринку.