Появилась информация про новый Duster: яркий дизайн, а вместо турбодизеля - гибрид

Duster третьего поколения появится в 2024 году. Несмотря на все технические новшества, кроссовер останется доступным.

Появились первые подробности о Duster третьей генерации. Популярный кроссовер появится через три года и по-прежнему будет представлен в Евросоюзе под брендом Dacia, а в Украине – как Renault.

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Новый Дастер останется одним из самых доступных кроссоверов на европейском рынке. Тем не менее, модель ожидают огромные перемены и она станет гораздо современнее.

[ + – ] Dacia Bigster показывает, что и Duster 2024 подрастет в размерах и станет выразительнее на вид Фото: Dacia

Руководитель разработки кроссовера Жюльен Ферри сообщил британскому изданию Autocar некоторые подробности Dacia/Renault Duster 2024. В частности, он подтвердил слухи, что модель построят на современной платформе CMF-B, которую также используют новые Logan и Sandero, а также Renault Captur и Nissan Juke второго поколения.

Дизайн модели станет выразительнее, как у показанного год назад концепт-кара Dacia Bigster – с обилием граней и расширенными крыльями. Также новый Дастер подрастет в размерах – до 4,38 м в длину, 1,84 м в ширину и 1,67 м в высоту.

[ + – ] Дизайн выдержат в духе концепта Dacia Bigster Фото: Dacia

Ожидается, что популярный кроссовер от Renault будут оснащать бензиновыми турбомоторами объемом 1,0 и 1,3 л. Турбодизеля больше не будет, а на смену ему придет гибридная установка E-Tech мощностью 140 л. с. Ее также получит и родственный семиместный кроссовер Dacia Jogger.

Тем временем нынешний Renault Duster второго поколения прошел обновление. Кроссовер уже доступен на украинском рынке.