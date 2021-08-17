Обновленный Renault Duster приехал в Украину: объявлены цены

Renault обновил свой самый популярный кроссовер. Duster уже доступен в салонах украинских дилеров марки.

Обновленный Renault Duster верен традициям — так же, как и предшественники, модель является настоящим универсалом, который подходит и для бездорожья, и для города.

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Модернизированная машина получила новую мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем и функцией беспроводного дублирования смартфона, улучшенную эргономику, новый ярко-оранжевый цвет, измененную форму заднего спойлера, а также новый дизайн 16-дюймовых легкосплавных колес. Интересно, что по словам автопроизводителя, рисунок дисков прорисован с целью небольшого снижения расхода топлива.

Обновились также и материалы в салоне, подголовники кресел переднего ряда сменили свою форму. Благодаря складыванию спинки заднего ряда сидений в пропорции 60/40, просторный салон Renault Duster становится еще более практичным и комфортным.

Обновленный Duster может быть оснащен бензиновым двигателем объемом 1,6 литра на 115 л.с., или дизельным двигателем 1.5 dCi мощностью 110 л.с. Дилеры также могут установить на бензиновую машину ГБО производства BRC. В официальной дилерской сети Renault цены на обновленный Duster стартуют с отметки в 363 900 грн.

Ранее Фокус писал, что Renault представит "спальную" модификацию своего минивэна Trafic. Французские дизайнеры при создании минивэна для путешествий черпали вдохновение у классического кемпера Renault Estafette.

Также мы сообщали, что семиместная версия Dacia Duster вышла на испытания. Ожидается, что на рынок автомобиль выйдет до конца 2021 года.