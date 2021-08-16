Renault превратит минивэн Trafic в пятизвездочный отель

В рамках международного шоу кемперов Renault представит "спальную" модификацию своего минивэна Trafic.

Подразделение Renault Design представит на выставке Сaravan Salon в Дюссельдорфе оригинальный кемпер на шасси Renault Trafic. Премьера необычного концепта состоится уже 27 августа. Новый автомобиль назвали Hippie Caviar Hotel.

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Французские дизайнеры при создании минивэна для путешествий черпали вдохновение у классического кемпера Renault Estafette. Один из экземпляров такой машины, 1977 года выпуска, также можно будет увидеть на стенде компании.

Доработанный Trafic отличается обновленной передней частью. Машина окрашена в миндальный и серебристый цвета. Дизайнеры попытались придать минивэну дух пятизвездочной гостиницы колониальной эпохи. Для этого в машину интегрировали плетенную панель приборов, в отделке салона использованы лен и шерсть, несколько сортов экзотической древесины, а также пена органического происхождения.

Диван второго ряда легко трансформируется в полноразмерную двуспальную кровать размером 195х145 см. Выдвижная лестница позволяет подняться на крышу и наблюдать за звездным небом. Машина везет на борту с собой целую передвижную террасу, которую образует два кресла и журнальный столик.

[ + – ] Renault Estafette

Потенциальные владельцы концепт-кара Hippie Caviar Hotel могут заказать в любую выбранную локацию доставку блока с душем, туалетом, точками зарядки и т. д., доставку провизии и напитков дроном и пр. В Renault сообщают, что при высоком интересе на новый продукт изучат потенциальную возможность серийного выпуска новинки.

Ранее Фокус писал, что подержанный хэтчбек Renault Clio превратили в маленький танк. Управляется Renault теперь не рулевым колесом, а парой рычагов.

Также мы сообщали, что Renault позаимствует у Geely технологии для создания гибридов. Также в Китае и Южной Корее обе компании могут наладить выпуск совместных моделей на уже существующих шасси.