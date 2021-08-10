Renault одолжит у китайцев технологии для создания гибридов

Меморандум, подписанный компаниями Renault и Geely, подразумевает обмен технологиями между автопроизводителями.

В меморандуме идется о том, что новые гибридные автомобили с ромбом на решетке радиатора будут первое время производиться в Китае. Также в Китае и Южной Корее обе компании могут наладить выпуск совместных моделей на уже существующих шасси суббренда Lynk&Co, входящего в состав Geely.

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Для Renault заключение такого соглашения позволит укрепить свои позиции в Поднебесной. Китайская же компания получит доступ к технологиям, которые французы используют в своих электромобилях. Больше никаких подробностей о новых гибридных автомобилях не сообщается.

Ранее Geely усилило свое сотрудничество с Daimler. Два года назад китайский автопроизводитель выкупил у концерна 50% акций Smart. После поглощения определилось и будущее бренда субкомпактных автомобилей. Совместными усилиями будет разработано целое семейство электромобилей, основными рынками для которых станут Китай и Германия.

Уже этой осенью на автосалоне Мюнхене мы ждем мировой дебют нового электрического Смарта. Первенцем станет кроссовер В-класса, который станет самой крупногабаритной моделью в истории бренда. Первые электромобили сойдут с конвейера уже в 2022 году. В новую производственную площадку по выпуску "электросмартов" компании Daimler и Geely инвестировали по 390 миллионов долларов каждая.

[ + – ] Geely развивает партнерство с концерном Daimler, а теперь будет сотрудничать с Renault

Ранее сообщалось, что в Украине представили кроссовер Renault Captur. На нашем рынке новинка доступна с двумя моторами мощностью 130 и 155 л.с.

Также Фокус писал, что влогеры превратили подержанный хэтчбек Renault Clio в маленький танк. Управляется Renault теперь не рулевым колесом, а парой рычагов. Финальным этапом создания танка стало нанесение на кузов камуфляжа и водружение на крышу самодельной примитивной башни.