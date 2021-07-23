Кроссовер предлагается в Украине с двумя моторами мощностью 130 и 155 л.с., нам удалось прокатиться на младшей версии. Хотите знать, как едет новый Captur? Отвечаем.

Компактный кроссовер Renault Captur второго поколения дебютировал в Европе еще в прошлом году, а нынешним летом наконец-то добрался до Украины. Фокус отправился на ездовую презентацию новинки, чтобы узнать, чем интересен новый Каптюр и каковые его шансы в борьбе за сердца и кошельки украинских покупателей.

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Яркость — сестра таланта Renault Captur

Как и у машины первого поколения, оригинальный дизайн — одно из сильных качеств новинки. Причем в этой оригинальности нет вычурности — новый Captur привлекает внимание сбалансированным обликом, в котором без труда угадывается европейская ориентация модели и одновременно стилистические отсылки к первой генерации кроссовера.

Замысловатой формы вары и фонари, выразительные воздухозаборники в переднем бампере, озорно подпрыгивающая подоконная линия в совокупности с выштамповкой по низу дверей… На Каптюре трудно остаться незамеченным. Добавим сюда яркие цвета кузова и возможность заказать двухцветную окраску с черной крышей — и готов рецепт создания яркого автомобиля.

[ + – ] Новый Renault Captur вырос в габаритах: длина увеличилась до 4,24 м (плюс 11 см), а колесная база — до 2,64 м (прибавка 2 см) Фото: Вадим Добровольский

Внутри изменений больше. Во-первых, прибавка 2 см в колесной базе добавила просторам пассажирам второго ряда, а за счет регулировки положения задних сидений можно варьировать объем багажника — в пределе его объем достигает вырос до 536 литров — это заметно больше прежнего и один из лучших показателей в классе. Сзади есть дефлекторы вентиляции и пара USB-разъемов, а у багажника — двойной пол с глубоким подпольем.

Во-вторых, салон Renault Captur — полностью новый, хотя отдельные его элементы знакомы по другим моделям Renault, включая Arkana и Duster. Главная фишка — полностью цифровая панель приборов с диагональю 7 дюймов. У нее есть несколько режимов вывода информации, включая вариант, когда главенствующее место отведено тахометру. Такая "приборка" доступна в топ-комплектации, а у базового Каптюра — стрелочные приборы.

При этом сенсорный экран медиасистмемы также имеет диагональ 7 дюймов — по нынешним меркам, маловато. У европейских Каптюров на этом месте может быть дисплей побольше, но для украинского рынка решили обойтись бюджетным вариантом, чтобы не задирать цену машины. В утешение могу сказать, что графика и быстродействие тачскрина неплохи.

Как едет новый Каптюр

Техническая концепция не изменилась — как и прежде, автомобиль предлагает только передний привод. Для паркетника, каким является Captur, это норма, тем более что клиренс в 174 мм позволяет свободно преодолевать все "городские" препятствия вроде бордюров и трамвайных путей.

Характеристики нового Renault Captur

Двигатель для нашего рынка предусмотрен только один — бензиновая турбочетверка 1.3 TCe с фактическим объемом 1,33 литра. Зато в двух вариантах мощности — 130 и 155 л.с. В обоих случаях трансмиссия — семиступенчатый преселективный "робот" EDC7. Этот силовой агрегат уже знаком по купе-кроссоверу Arkana. На презентации были только 130-сильные Каптюры, поэтому ездовые впечатления касаются только такой версии.

Фото: Татьяна Собченко

Для компактного паркетника 130 "сил" вполне достаточно, если ехать размеренно, не стремясь на каждом светофоре опередить всех соседей по потоку. Можно посетовать на недостаток тяги на низких оборотах, но такова особенность современных моторов, задушенных строгими эконорамами. Пришпорить машину можно газом либо переходом в спортивный режим, но с увеличением оборотов растет и шум.

Более мощный 155-сильный Captur определенно будет поприятнее и покомфортнее в движении и управлении. Думаю, даже не понадобиться переходить в спорт-режим, чтобы динамично ускоряться в диапазоне городских скоростей.

Управляемость и подвеска Renault Captur

А вот подвеска неидеальна, напоминая предшественника в плане жесткости. Пологие волны она "обкатывает" мягко, но стыки, ямы и выступы дорожного полотна довольно подробно транслирует в салон и на сиденья. Вот она, европейская подвесочная настройка.

На ровной же дороге Каптюр хорош: легко рулится (2,6 оборота от упора до упора) и охотно заныривает в повороты, демонстрируя небольшие крены.

20 тысяч с оговоркой: цены Renault Captur в Украине

Цена на новинку стартует с отметки 553,9 тысячи гривен — в пересчете это без малого 20 тысяч долларов. Но есть оговорка: по такой цене машину вам продадут только при покупке через фирменную кредитную программу. А "свободный" прайс начинается с 603,9 тысячи гривен.

Указанные цены — за машину в базовой комплектации со 130-сильной версией мотора. При этом оснащение для такого класса вполне на уровне: шесть подушек безопасности, светодиодные фары. климат-контроль, датчики дождя и света, подогрев передних сидений и лекгосплавные 17-дюймовые колеса.

Вторая (она же топовая) комплектация добавляет камеру заднего вида вместе с передними и задними парктрониками, цифровую "приборку", возможность заказать двухцветный кузов и расширенную отделка салона. За все — 612,5 тысяч гривен в кредит и 662,5 тысячи без оного.

А вот 155-сильная версия доступна только в топовой комплектации и оценивается в 622,4 или 672,4 тысячи гривен в зависимости от схемы покупки. С учетом минимальной доплаты в 10 тысяч гривен за более мощный мотор именно на такой Каптюр вместе со стартовой версией придется основной спрос. Правда, таких машину у дилеров пока нет — первые поставки ожидаются в сентябре.

Игра в высококонкурентном сегменте

Что в итоге? Украинский рынок получил интересного и сильного игрока в сегменте компактных городских кроссоверов. Но легкой жизни у Каптюра не будет — конкуренция здесь очень высока. Загибаем пальцы: Kia Stonic, Opel Crossland X, Peugeot 2008, Skoda Kamiq…

Фото: Вадим Добровольский

А вскоре в Украине появится еще один прямой конкурент Каптюра — новый Nissan Juke, на который, как Фокус сообщал ранее, уже открыт прием заказов. У этих машин одна платформа, но наполнение у Ниссана другое: у нас будет только литровый мотор, зато с возможностью выбрать более доступную версию с механической трансмиссией, которая дешевле базового Каптюра на 30 тысяч гривен. Это важно, ведь на нашем рынке — и особенно в классе бюджетных кроссоверов — цена по-прежнему остается определяющим критерием покупки.