Renault позичить у китайців технології для створення гібридів

Меморандум, підписаний компаніями Renault і Geely, має на увазі обмін технологіями між автовиробниками.

У меморандумі йдеться про те, що нові гібридні автомобілі з ромбом на решітці радіатора будуть спочатку вироблятися в Китаї. Також в Китаї та Південній Кореї обидві компанії можуть налагодити випуск спільних моделей на вже існуючих шасі суббренду Lynk&Co, що входить до складу Geely.

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Для Renault укладення такої угоди дозволить зміцнити свої позиції в Піднебесній. Китайська ж компанія отримає доступ до технологій, які французи використовують у своїх електромобілях. Більше ніяких подробиць про нові гібридні автомобілі не повідомляється.

Раніше Geely посилило свою співпрацю з Daimler. Два роки тому китайський автовиробник викупив у концерну 50% акцій Smart. Після поглинання визначилося і майбутнє бренду субкомпактних автомобілів. Спільними зусиллями буде розроблено ціле сімейство електромобілів, основними ринками для яких стануть Китай і Німеччина.

Вже цієї осені на автосалоні Мюнхені ми чекаємо світовий дебют нового електричного Смарта. Первістком стане кросовер В-класу, який стане найбільш великогабаритною моделлю в історії бренду. Перші електромобілі зійдуть з конвеєра вже у 2022 році. У новий виробничий майданчик з випуску "електросмартів" компанії Daimler і Geely інвестували по 390 мільйонів доларів кожна.

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Раніше повідомлялося, що в Україні представили кросовер Renault Captur. На нашому ринку новинка доступна з двома моторами потужністю 130 і 155 к.с.

Також Фокус писав, що влогери перетворили старий хетчбек Renault Clio в маленький танк. Управляється Renault тепер не кермовим колесом, а парою важелів. Фінальним етапом створення танка стало нанесення на кузов камуфляжу і встановлення на дах саморобної примітивної вежі.