Renault перетворить мінівен Trafic на п'ятизірковий готель

У межах міжнародного шоу кемперів Renault представить "спальну" модифікацію свого мінівена Trafic.

Підрозділ Renault Design представить на виставці Сaravan Salon у Дюсельдорфі оригінальний кемпер на шасі Renault Trafic. Прем'єра незвичайного концепту відбудеться вже 27 серпня. Новий автомобіль назвали Hippie Caviar Hotel.

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Французькі дизайнери при створенні мінівена для подорожей черпали натхнення у класичного кемпера Renault Estafette. Один із примірників такої машини, 1977 року випуску, також можна буде побачити на стенді компанії.

Доопрацьований Trafic відрізняється оновленою передньою частиною. Машина пофарбована в мигдальний і сріблястий кольори. Дизайнери спробували надати мінівену дух п'ятизіркового готелю колоніальної епохи. Для цього в машину інтегрували плетену панель приладів, в обробці салону використані льон і шерсть, кілька сортів екзотичної деревини, а також піна органічного походження.

Диван другого ряду легко трансформується на повнорозмірне двоспальне ліжко розміром 195х145 см. Висувні сходи дозволяють піднятися на дах і спостерігати за зоряним небом. Машина везе на борту з собою цілу пересувну терасу, яку утворює два крісла і журнальний столик.

[ + – ] Renault Estafette

Потенційні власники концепт-кару Hippie Caviar Hotel можуть замовити в будь-яку обрану локацію доставку блоку з душем, туалетом, точками зарядки і т. д., доставку провізії та напоїв дроном тощо. У Renault повідомляють, що при високому інтересі на новий продукт вивчать потенційну можливість серійного випуску новинки.

Раніше Фокус писав, що старий гетчбек Renault Clio перетворили на маленький танк. Управляється Renault тепер не рульовим колесом, а парою важелів.

Також ми повідомляли, що Renault запозичить у Geely технології для створення гібридів. Також у Китаї та Південній Кореї обидві компанії можуть налагодити випуск спільних моделей на вже існуючих шасі.