Оновлений Renault Duster приїхав в Україну: оголошені ціни

Renault оновив свій найпопулярніший кросовер. Duster уже доступний в салонах українських дилерів марки.

Оновлений Renault Duster вірний традиціям — так само, як і попередники, модель є справжнім універсалом, який підходить і для бездоріжжя, і для міста.

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Модернізована машина отримала нову мультимедійну систему з 8-дюймовим дисплеєм і функцією бездротового дублювання смартфона, поліпшену ергономіку, новий яскраво-оранжевий колір, змінену форму заднього спойлера, а також новий дизайн 16-дюймових легкосплавних коліс. Цікаво, що за словами автовиробника, малюнок дисків промальований з метою невеликого зниження витрати палива.

Оновилися також і матеріали в салоні, підголівники крісел переднього ряду змінили свою форму. Завдяки складанню спинки заднього ряду сидінь в пропорції 60/40, просторий салон Renault Duster стає ще більш практичним і комфортним.

Оновлений Duster може бути оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,6 літрів на 115 к. с., або дизельним двигуном 1.5 dCi потужністю 110 к. с. Дилери також можуть встановити на бензинову машину ГБО виробництва BRC. В офіційній дилерській мережі Renault ціни на оновлений Duster стартують з позначки 363 900 грн.

Раніше Фокус писав, що Renault представить "спальну" модифікацію свого мінівена Trafic. Французькі дизайнери в процесі створення мінівена для подорожей черпали натхнення у класичного кемпера Renault Estafette.

Також ми повідомляли, що семимісна версія Dacia Duster вийшла на випробування. Очікується, що на ринок автомобіль вийде до кінця 2021 року.