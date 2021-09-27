От создателя Мивины: на рынок выходят первые вьетнамские электромобили

Электромобили VinFast в 2022 году выйдут на рынки Европы и Северной Америки. Существует вероятность их появления и в Украине, ведь их создателя многое связывает с нашей страной.

Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast готовит экспансию на рынки Европы и Северной Америки. Ставку делают на электрические кроссоверы и уже в 2022 году планируют продать 15 тыс. автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

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[ + – ] VinFast VFe36 - пятиместный электрокар с запасом хода в 500 км Фото: VinFast

Компания уже открывает свои представительства в Германии, Нидерландах и Франции, а через несколько месяцев заработает и ее американский офис. В 2023 году также появятся дилерские центры в Австрии, Италии, Швейцарии и странах Скандинавии.

Интересная деталь: основателем VinFast является Фам Нят Выонг, долгое время проживший в Украине. Именно он создал предприятие по выпуску вермишели быстрого приготовления "Мивина". Предприниматель даже награжден орденом "За заслуги" ІІІ степени. Так что не исключено, что электрокары VinFast могут появиться и в Украине.

[ + – ] Электромобили VinFast оснащены двумя моторами мощностью 400 л. с. Фото: VinFast

Следует отметить, что в модельном ряду VinFast есть и бензиновые автомобили, но в основном они оснащены 6,2-литровыми двигателями от Chevrolet Corvette и вряд ли впишутся в строгие эко-нормы. Поэтому на глобальный рынок вьетнамский бренд решил выходить исключительно с электрокарами.

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В Европе и Америке планируют продавать два электрокроссовера VinFast, дизайн которых разработан в ателье Pininfarina. Пятиместный VFe35 длиной 4,75 м оснащен двумя моторами общей мощностью 400 л. с. и батареей на 90 кВт∙ч. Его запас хода — около 500 км.

[ + – ] VinFast VFe36 - большой семиместный кроссовер Фото: VinFast

Семиместный VinFast VFe36 достигает 5,12 м в длину и такой же по мощности. Но батарея у него побольше (105 кВт∙ч), а потому без подзарядки он способен проехать 550 км. За доплату предложена система полуавтомноного вождения.

Ранее Фокус сообщал, что в Стамбуле презентовали первый турецкий электромобиль. В продажу он поступит с 2022 года.