Турецкая Tesla: в Стамбуле показали электрокар с автопилотом и камерами вместо зеркал

В Турции готовят к производству первую модель нового бренда TOGG. Это будет инновационный электрический кроссовер.

Первый турецкий электромобиль TOGG показали публике на выставке TEKNOFEST в Стамбуле. Разработка модели ведется с 2018 года, а через год должен начаться ее выпуск на новом предприятии в провинции Бурса.

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[ + – ] Дизайн электрокроссовера разработали в ателье Pininfarina Фото: Укринформ

Компания TOGG – детище турецкого консорциума Automobile Enterprise Group, основанного предпринимателем Мехметом Гюрджаном Каркашем. В проект вложили 3,7 млрд. долларов. На первой презентации нового бренда в 2019 году присутствовал лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Электрокроссовер TOGG станет первой серийной моделью марки. Его дизайн разработали в известном итальянском ателье Pininfarina. В салоне установлены сразу шесть дисплеев, а зеркала заднего вида заменены камерами. Разработчики электрокара обещают систему дополненной реальности и даже автопилот.

[ + – ] В салоне установлены сразу шесть дисплеев Фото: carscoops.com

На выбор предложат две модификации электрокроссовера. Базовый заднеприводной вариант с 200-сильным электромотором сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,6 с и проезжать примерно 300 км без подзарядки.

Топовая версия TOGG получит два мотора мощностью 400 л. с., полный привод и более емкую батарею. Она способна стартовать до 100 км/ч за 4,8 с, а запас хода достигает 500 км. Быстрая зарядка на 80% займет примерно 30 минут.

[ + – ] Запас хода в топовой версии составит 500 км Фото: carscoops.com

Вслед за кроссовером последует седан TOGG, а до 2030 года появятся электрические хэтчбек С-класса, минивэн и более компактный кроссовер. Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать 175 тыс. автомобилей.

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