Богатое оснащение и 400 км запаса хода: британцы показали недорогой электрокроссовер

MG ZS EV обновлен и получил новую "дальнобойную" версию. Цены стартуют с 31 тыс. евро.

Представлены официальные фото MG ZS EV 2022. Электрический кроссовер прошел обновление и поступит в продажу в Европе с ноября. Об этом сообщает издание Autocar.

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[ + – ] Запас хода в топовой версии вырос до 439 ки Фото: Autocar

Новый MG ZS EV узнается по измененной передней части с заглушкой на месте решетки радиатора и новой оптике. В салоне появились виртуальная панель приборов и увеличенный 10,1-дюймовый сенсорный дисплей с улучшенной мультимедийной системой.

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Уже базовая комплектация MG ZS EV довольно богатая:

бесключевой доступ

климат-контроль

парктроник

камера заднего вида

подогрев сидений

В самом дорогом варианте добавлены кожаный салон и панорамная крыша.

Электродвигатель мощностью 143 л. с. разгоняет MG ZS EV 2022 до 100 км/ч за 8,5 с, а максимальная скорость электрического кроссовера составляет 140 км/ч.

[ + – ] В салоне появилась виртуальная панель приборов Фото: Autocar

Отныне предложены две версии кроссовера. В базовом варианте за 30 990 евро новая батарея на 51 кВт∙ч увеличила запас хода до 319 км. К тому же, появилась еще и версия за 34 990 евро с батареей на 72 кВт∙ч, способная проехать 439 км без подзарядки.

К слову, в 2021 году бренд MG вернулся на украинский рынок и электрокар ZS EV у нас также представлен.