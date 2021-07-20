В Украине стартовали продажи автомобилей MG: объявлены цены

Линейка включает два бензиновых кроссовера, седан и электрический кроссовер, а стартовые цены в зависимости от модели лежат в диапазоне от 13,5 до 34 тысяч долларов.

Британская марка MG, ныне принадлежащая китайскому концерну SAIC, возвращается на украинский рынок после длительного перерыва. Теперь у бренда в Украине новый, более сильный дистрибьютор и абсолютно новая модельная гамма.

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Перезагрузка MG носит массированный характер: со старта продаж украинцам предлагают сразу четыре модели. Причем первым в продажу поступит электромобиль — запуск намечен на август. А три машины с ДВС будут доступны в середине сентября. Но уже сейчас по всем новинкам MG известны цены и комплектации.

[ + – ] Кроссовер MG ZS Фото: Фокус

Линейку моделей с двигателями внутреннего сгорания открывает компактный (длина 4323 мм) кроссовер MG ZS, который в 2021 году перенес плановый рестайлинг. Для машины предложено два бензиновых двигателя — атмосферник 1.5 на 114 л.с. и турбомотор 1.3 мощностью 155 л.с. Для первого — пятиступенчатая "механика" или вариатор, а более мощный агрегатируется с шестиступенчатым "автоматом". Привод — только передний.

В базовом оснащении — круиз-контроль, камера заднего вида, медиасистема с 10-дюймовым дисплеем и поддержкой Apple Carplay, Android Auto. У топ-версии есть панорамная крыша, электропривод и подогрев сидений, система кругового обзора. Цена такого автомобиля будет стартовать с отметки 16 тысяч долларов, а средняя комплектация оценена в 17,9 тысяч долларов.

[ + – ] Кроссовер MG HS Фото: Фокус

Ступенькой выше — среднеразмерный (длина 4574 мм) кроссовер MG HS. Он комплектуется также двумя бензиновыми моторами, причем оба — с турбонаддувом. Начальный вариант объемом 1,5 л развивает 169 л.с. и 250 нм, а 2-литровый — 228 Нм и 360 Нм.

Стартовая версия 1.5 — с передним приводом и "механикой" (за доплату предусмотрен преселективный "робот"), а модификация 2.0 — исключительно с полным приводом и "роботом". "В базе" — 4 подушки безопасности, салон из экокожи, камера заднего вид, мультимедиа с 10,1-дюймовым дисплеем (поддержка Apple Carplay и Android Auto). Такой автомобиль будет стартовать примерно с 20,3 тысячи долларов, а полноприводный вариант в единственной небедной комплектации (двухзонный "климат", LED-оптика, 12,3-дюймовый дисплей медиасистемы) обойдется в 28,5 тысячи долларов.

[ + – ] Седан MG 5 Фото: Фокус

Также в гамме есть седан — среднеразмерный переднеприводный MG 5 длиной 4,6 м с багажником на 512 л. Мотор у такого авто один — полуторалитровый атмосферник с отдачей 114 л.с. и 150 нм. В базовом оснащении — кондиционер и мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем, а в топ-комплектации есть электропривод и подогрев передних сидений, система кругового обзора, светодиодные фары. Стартовая цена машины с "механикой" составит 13,5 тысячи долларов, а топ-версия с вариатором обойдется в 17,2 тысячи.

[ + – ] Электромобиль MG ZS EV Фото: Фокус

Ну и наконец электромобиль — компактный кроссовер MG ZS EV длиной 4,3 м. У машины — силовая установка с отдачей 110 кВт и 350 Нм с приводом на переднюю ось и тяговая батарея емкостью 44 кВт*ч с запасом хода на одной зарядке 263 км по циклу WLTP. Электрокар предложен в единственной комплектации: бесключевой доступ, панорамная крыша, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, электропривод передних сидений, камера заднего вида. Цена — 34 тысячи долларов.

К сентябрю, когда бренд полноценно развернет продажи, в Украине будет насчитываться 12 дилеров, а в течение двух лет планируется увеличить сеть дор 26 точек.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине стартовали продажи электрических кроссоверов Mercedes-Benz EQA и EQC. Компактный EQA доступен в трех исполнениях с разной мощностью силовой установки, а EQC — в единственной полноприводной версии.