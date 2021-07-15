Электрокроссоверы Mercedes-Benz EQA и EQC стартовали в Украине: цены и комплектации (видео)

Компактный EQA доступен в трех исполнениях с разной мощностью силовой установки, а EQC пока предлагается в единственной полноприводной версии.

Украинский авторынок пополнился двумя электрическими новинками от Mercedes-Benz — компактным кроссовером EQC и среднеразмерным кроссовером EQC. Обе модели уже доступны для заказа.

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Mercedes-Benz EQA стал первой электрокаром в классе компактных кроссоверов семейства Mercedes-EQ. Модель сочетает в себе все ключевые характеристики родственной модели GLA с классическим ДВС. Всего на нашем рынке доступно три версии. Базовый моноприводный EQA 250 имеет силовую установку мощностью 190 л.с. и батарею, обеспечивающую запас хода до 426 км по стандарту WLTP. Стоит такой электрокроссовер от 37,8 тысячи евро.

[ + – ] Mercedes-Benz EQA на улицах Киева

Более мощные полноприводные EQA 300 4MATIC (228 л.с.) и EQA 350 4MATIC (292 л.с.) стоят, соответственно, от 41 и 43 тысячи евро. У таких версий запас хода на одной зарядке составляет до 500 км. Все комплектации EQA имеют "в базе" адаптивные светодиодные фары, камеру заднего вида, продвинутую мультимедийную систему MBUX.

Среднеразмерный кроссовер Mercedes-Benz EQC предлагается в Украине в единственном полноприводном исполнении EQC 400 4MATIC. Силовая установка в составе двух электромоторов (по одному на передней и задней оси) суммарно развивает 408 л.с. Литий-ионная батарея емкостью 80 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 417 км по стандарту WLTP.

Водитель EQC может выбрать один из пяти режимов движения: "Комфорт", "Эко", "Максимальный запас хода", "Спорт" и "Индивидуальный". Цена Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC стартует с 54,5 тысячи евро.

[ + – ] Mercedes-Benz EQA на берегу Киевского моря

Онлайн-презентация новых моделей электрических кроссоверов EQC и EQA состоялась на медиаресурсе Megogo — Mercedes-Benz стал первым в Украине автомобильным брендом, который провел показ своих новинок в таком формате.

Как Фокус сообщал ранее, в Украине начались продажи Mercedes-Benz C-Class нового поколения. Автомобиль доступен в кузовах седан и универсал, а цены стартуют с 41,4 тысячи евро.

Также мы рассказывали, что концерн Daimler, куда входит бренд Mercedes-Benz, с 2009 по 2014 год находился в картельном сговоре с BMW и Volkswagen. Производители договорились о сдерживании внедрения передовых технологий снижения вредных выбросов, чтобы избежать конкуренции между собой и снизить затраты. Заговор раскрылся с подачи самого Daimler, поэтому он был освобожден от штрафа, а вот две другие компании Еврокомиссия оштрафовала суммарно на 875 млн евро (1 млрд долларов).