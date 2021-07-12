Кто признался, тот без штрафа: с подачи Daimler раскрылся сговор концерна с BMW и VW

Компании BMW и Volksvagen оштрафованы суммарно на 875 млн евро (1 млрд долларов), Daimler освобожден от штрафа.

Еврокомиссия отрапортовала о раскрытии картельного сговора между крупнейшими автомобильными концернами Германии и Европы — BMW, Daimler и Volkswagen, сообщает Reuters. Как было установлено в ходе расследования, указанные производители в период с июня 2009 года по октябрь 2014-го совместно отказались от внедрения передовых технологий снижения вредных выбросов, позволяющих сделать двигатели внутреннего сгорания экологичнее, чем того требовали тогдашние эконормы Евросоюза.

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В частности, компании договорились не оснащать свои автомобили наиболее прогрессивными системами SCR для дизельных моторов (так называемая мочевинная нейтрализация), хотя располагали необходимыми технологиями. Это позволило избежать внутренней конкуренции и уменьшить затраты на разработку новых моделей. Однако к дизельгейту этот сговор, как уточняют в Еврокомиссии, не имеет прямого отношения.

Самое интересное, что сговор раскрылся после того, как концерн Daimer… добровольно признался в существовании таких договоренностей. В итоге компанию освободили от штрафа в то время как концерну Volkswagen придется выплатить 502 млн евро, а BMW — 373 миллиона. Суммарный штраф двум компаниям составил 875 млн евро (1 млрд долларов).

При этом в Европейской комиссии отметили, что если бы Daimler не признался, а сговор раскрылся по другим каналам, концерну бы грозил штраф в размере 727 млн евро.

Ранее Фокус сообщал, что компания Renault оказалась вовлечена в очередной виток дизельгейта. Французская прокуратура установила факт занижения окислов азота у некоторых моделей компании в 10 раз.