Хто зізнався, той без штрафу: з подачі Daimler розкрилася змова концерну з BMW і VW
Компанії BMW і Volkswagen оштрафовані сумарно на 875 млн євро (1 млрд доларів), Daimler звільнений від штрафу.
Єврокомісія відрапортувала про розкриття картельної змови між найбільшими автомобільними концернами Німеччини і Європи — BMW, Daimler і Volkswagen, повідомляє Reuters. Як було встановлено в ході розслідування, зазначені виробники в період з червня 2009 року по жовтень 2014-го спільно відмовилися від впровадження передових технологій зниження шкідливих викидів, що дозволяють зробити двигуни внутрішнього згоряння екологічнішими, ніж того вимагали тодішні еконорми Євросоюзу.
Зокрема, компанії домовилися не оснащувати свої автомобілі найбільш прогресивними системами SCR для дизельних моторів (так звана сечовинна нейтралізація), хоча мали необхідні технології. Це дозволило уникнути внутрішньої конкуренції і зменшити витрати на розробку нових моделей. Однак, до дизельгейту ця змова, як уточнюють у Єврокомісії, не має прямого відношення.
Найцікавіше, що змова розкрилася після того, як концерн Daimer … добровільно зізнався в існуванні таких домовленостей. У підсумку компанію звільнили від штрафу, у той час як концерну Volkswagen доведеться виплатити 502 млн євро, а BMW — 373 мільйони. Сумарний штраф двом компаніям становить 875 млн євро (1 млрд доларів).
При цьому в Європейській комісії зазначили, що якби Daimler не зізнався, а змова розкрилася по інших каналах, концерну б загрожував штраф у розмірі 727 млн євро.
Раніше Фокус повідомляв, що компанія Renault виявилася залучена в черговий виток дизельгейту. Французька прокуратура встановила факт заниження окислів азоту в деяких моделей компанії в 10 разів.