Хто зізнався, той без штрафу: з подачі Daimler розкрилася змова концерну з BMW і VW

Компанії BMW і Volkswagen оштрафовані сумарно на 875 млн євро (1 млрд доларів), Daimler звільнений від штрафу.

Єврокомісія відрапортувала про розкриття картельної змови між найбільшими автомобільними концернами Німеччини і Європи — BMW, Daimler і Volkswagen, повідомляє Reuters. Як було встановлено в ході розслідування, зазначені виробники в період з червня 2009 року по жовтень 2014-го спільно відмовилися від впровадження передових технологій зниження шкідливих викидів, що дозволяють зробити двигуни внутрішнього згоряння екологічнішими, ніж того вимагали тодішні еконорми Євросоюзу.

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Зокрема, компанії домовилися не оснащувати свої автомобілі найбільш прогресивними системами SCR для дизельних моторів (так звана сечовинна нейтралізація), хоча мали необхідні технології. Це дозволило уникнути внутрішньої конкуренції і зменшити витрати на розробку нових моделей. Однак, до дизельгейту ця змова, як уточнюють у Єврокомісії, не має прямого відношення.

Найцікавіше, що змова розкрилася після того, як концерн Daimer … добровільно зізнався в існуванні таких домовленостей. У підсумку компанію звільнили від штрафу, у той час як концерну Volkswagen доведеться виплатити 502 млн євро, а BMW — 373 мільйони. Сумарний штраф двом компаніям становить 875 млн євро (1 млрд доларів).

При цьому в Європейській комісії зазначили, що якби Daimler не зізнався, а змова розкрилася по інших каналах, концерну б загрожував штраф у розмірі 727 млн євро.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Renault виявилася залучена в черговий виток дизельгейту. Французька прокуратура встановила факт заниження окислів азоту в деяких моделей компанії в 10 разів.