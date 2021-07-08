В Украине стартовали продажи Mercedes-Benz C-Class нового поколения

Новинка доступна в кузовах седан и универсал.

Mercedes-Benz C-Class нового поколения был представлен в феврале 2021 года, а теперь новинка выходит на украинский рынок. Новый C-Class стал заметно крупнее предшественника, обзавелся салоном в стиле флагманского S-Class и впервые в своей истории получил полноуправляемое шасси в виде опции.

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На старте продаж для Украины предложены 10 модификаций — семь для седана и три для универсала. Две из семи версий седана — с полным приводом, а вот для универсала, учитывая меньшую популярность такого кузова, полноприводная трансмиссия не предлагается.

В базовую комплектацию нового С-класса входит расширенный по сравнению с предыдущим поколением перечень оборудования. Это, например, светодиодные фары High Performance, парковочный ассистент с камерой заднего вида, центральный дисплей с диагональю 11,9 дюйма (30,2 см), продвинутая мультимедийная система (персональные профили, точка доступа Wi-Fi). Также предусмотрен сканер отпечатков пальцев для доступа к управлению системами автомобиля.

В качестве опции предлагаются матричные фары Digital Light. В каждой — световой модуль из трех светодиодов, который направляет свет с помощью 1,3 млн микрозеркал.

Модель предлагает широкий перечень электронных ассистентов — от адаптивного круиз-контроля до помощника рулевого управления Active Steering Assist. В перспективе на наш рынок возможны поставки машин с системой предупреждения о скоростных ограничениях и системой помощи при движении в пробках.

Цены Mercedes-Benz C-Class в Украине стартуют с отметки 43 178 евро за базовый седан Mercedes-Benz C 180 и 49 874 евро за универсал Mercedes-Benz C 220 d. Подзаряжаемые гибридные версии также будут, но появятся на рынке позже.

Ранее Фокус сообщал, что тюнинговая компания Brabus представила один из самых быстрых Гелендвагенов в мире. Пакет обновлений для Mercedes-Benz G-Class в виде особенного Brabus 900 Rocket это 900 л.с. мощности и 3,7 секунды разгона до 100 км/ч.

Также мы рассказывали обо всех особенностях нового C-Class. Новинку отличает широта диджитализации бортовых систем, широкая гамма моторов, включая гибриды.