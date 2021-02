Классика и авангардизм: Представлен Mercedes-Benz C-класса нового поколения (фото)

Новинку отличает широта диджитализации бортовых систем, полноуправлемое шасси и обширная гамма моторов, включая гибриды.

Классические Мерседесы не сдаются под натиском кроссоверов. Вот и новый C-класс, будучи самым компактным и доступным в канонической линейке моделей С-, Е- и S-класса, готов удивлять технологичностью конструкции и продвинутостью оснащения.

Дизайн нового Mercedes-Benz C-класса перекликается с дебютировавшим в прошлом году флагманским S-классом. По сравнению с предшественником ощутимо выросли габариты: по длине новый C-класс почти догнал нынешний E-класс. Это сделано в том числе для того, чтобы развести новинку по разным рыночным нишам с более доступным седаном А-класса.

[ + – ] Mercedes-Benz C-класса нового поколения. Фото: Mercedes-Benz

В интерьере в полную силу ощущается новаторский дух, реализованный ранее во флагманском S-классе. Салон новой «цешки» — это два больших раздельных монитора (водительский и для медиасистемы MBUX), виртуальные приборы и проекционный дисплей. Среди функций — разблокировка сканированием отпечатка пальца, дистанционное обновление бортового софта, возможность организовать в машине «мобильный офиc».

По уровню комфорта новинка заметно шагнула вперед. В оснащении есть контурная подсветка, мультиконтурные передние сиденья с функцией массажа, высококлассная аудиосистема Burmester и даже четырехзонный климат-контроль — то есть отдельные зоны микроклимата могут настроить оба пассажира второго ряда.

[ + – ] Интерьер Mercedes-Benz C-класса нового поколения. Фото: Mercedes-Benz

Подвески построены по классической двухрычажной схеме спереди и многорычажной сзади. Опционально доступны адаптивные амортизаторы или спортивное шасси, а вот пневмоподвеска теперь может быть лишь на задней оси или у гибридных версий.

А главная новинка по части шасси — поворачивающиеся задние колеса. Угол поворота ограничен 2,5 градуса, колеса поворачиваются противоположно передним на скорости до 60 км/ч, а свыше этой отметки — в сторону передних колес.

Моторная гамма? Теперь под капотом только четырехцилиндровые агрегаты с турбонаддувом. Бензиновые версии — это С 180 (1,5 л, 170 л.с.), С 200 (1,5 л, 204 л.с.) и C 300 (2,0 л, 258 л.с.), а дизельные — C 220 d (2 л, 200 л.с.) и C 300 d (2 л, 265 л.с.). Также ушла в прошлое «механика» — все версии оснащены девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic.

[ + – ] Mercedes-Benz C-класса нового поколения. Фото: Mercedes-Benz

Полный привод предусмотрен за доплату и пока только для бензиновых исполнений C 200 и C 300. А подзаряжаемые гибриды — бензиновый C 300 e и дизельный C 300 de — получили тяговую батарею увеличенной емкости: 25,4 кВт∙ч против 13,5 кВт∙ч у предыдущего поколения.

В Европе новый Mercedes C-класса будет доступен к заказу уже в марте, а в Украине продажи стартуют ближе к концу года. Впрочем, по заведенной традиции, наш импортер наверняка откроет возможность предзаказа машины задолго до ее «живого» дебюта в Украине.