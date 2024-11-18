Серебряный шар: представлен самый быстрый 1000-сильный Mercedes S-Class (видео)

Тюнинг Mercedes S-Class от Brabus увеличил мощность гибридной установки до 1000 сил. Седан способен разогнаться до сотни за 3,1 с и развить 290 км/ч.

Mercedes-Benz S-Class получил сверхмощную заряженную модификацию. Ее создали в немецком тюнинг-ателье Brabus и будут продавать за 559 661 евро. Об авто рассказали на сайте компании.

Новый Brabus 1000 ALL GRAY (именно так назвали проект) создан на базе 802-сильного гибридного Mercedes-AMG S63 E-Performance. Цифра в названии указывает на мощность силовой установки — 1000 сил.

Такого результата добились, увеличив объем V8 до 4,5 л и заменив турбины, поршни, выхлоп и коленвал. Пиковый крутящий момент достиг 1820 Н∙м, однако его ограничили на 1620 Н∙м, чтобы сохранить трансмиссию.

Седан оснащен 1000-сильной гибридной установкой Фото: brabus.com

Новый Brabus 1000 ALL GRAY способен разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с, а до 200 км/ч — за 9,7 с. Максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Mercedes S-Class в истории. Средний расход топлива составляет 12,9 л/100 км.

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От стандартного Mercedes-AMG S63 E-Performance седан отличается новой решеткой радиатора, агрессивными бамперами, карбоновым обвесом и спойлером. Его выхлопные трубы получили диодную подсветку. Кузов занизили на 10 мм.

Салон украсили кожей и карбоном Фото: brabus.com

Также установлены 22-дюймовые диски, а кузов окрасили в особый серебристый цвет. Тюнинг Mercedes S-Class также включает отделку салона дорогой серой кожей и карбоном.

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