Серебряный шар: представлен самый быстрый 1000-сильный Mercedes S-Class (видео)
Тюнинг Mercedes S-Class от Brabus увеличил мощность гибридной установки до 1000 сил. Седан способен разогнаться до сотни за 3,1 с и развить 290 км/ч.
Mercedes-Benz S-Class получил сверхмощную заряженную модификацию. Ее создали в немецком тюнинг-ателье Brabus и будут продавать за 559 661 евро. Об авто рассказали на сайте компании.
Новый Brabus 1000 ALL GRAY (именно так назвали проект) создан на базе 802-сильного гибридного Mercedes-AMG S63 E-Performance. Цифра в названии указывает на мощность силовой установки — 1000 сил.
Такого результата добились, увеличив объем V8 до 4,5 л и заменив турбины, поршни, выхлоп и коленвал. Пиковый крутящий момент достиг 1820 Н∙м, однако его ограничили на 1620 Н∙м, чтобы сохранить трансмиссию.
Новый Brabus 1000 ALL GRAY способен разогнаться до 100 км/ч за 3,1 с, а до 200 км/ч — за 9,7 с. Максимальная скорость ограничена на 290 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Mercedes S-Class в истории. Средний расход топлива составляет 12,9 л/100 км.
От стандартного Mercedes-AMG S63 E-Performance седан отличается новой решеткой радиатора, агрессивными бамперами, карбоновым обвесом и спойлером. Его выхлопные трубы получили диодную подсветку. Кузов занизили на 10 мм.
Также установлены 22-дюймовые диски, а кузов окрасили в особый серебристый цвет. Тюнинг Mercedes S-Class также включает отделку салона дорогой серой кожей и карбоном.
Между прочим, недавно презентовали самый мощный и быстрый "Гелендваген".
Также Фокус рассказывал об уникальном тюнингованном Mercedes W126 за $560 000.