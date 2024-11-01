980-сильное внедорожное купе: дебютировал самый мощный и странный "Гелендваген" (видео)

Mercedes G-Class превратили в двухдверное внедорожное купе. Его 980-сильный V8 твин-турбо позволяет разгоняться до сотни за 3,3 с и развивать 280 км/ч.

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Немецкое ателье Mansory выполнило экстравагантный тюнинг Mercedes-Benz G-Class 2024. Новый Mansory Gronos Coupe Evo С изготовят лимитированной серией из 8 авто, а стоимость внедорожника превысит миллион евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте компании.

"Гелендваген" превратили в мощное внедорожное купе. Задние двери авто убрали, а передние — открываются против движения. Кроме того, заменили решетку радиатора, установили более агрессивные карбоновые капот и бамперы.

Из углеволокна также изготовили обвес, спойлер и декор на кузове. Тюнинг "Гелендвагена" включает и 24-дюймовые кованые диски.

Кузов внедорожника расширили Фото: Mansory

Салон Mercedes G-Class отделали карбоном и замшей, а подсветка потолка имитирует звездное небо, как у Rolls-Royce. Как спереди, так и сзади установлены отдельные спортивные кресла с электроприводом, разделенные консолью.

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За основу для доработки взяли Mercedes-AMG G63. Отдачу его 4,0-литрового V8 твин-турбо увеличили до 980 л. с. и 1250 Нм. Появился и спортивный боковой выхлоп.

Салон отделан карбоном и замшей Фото: Mansory Сзади установили отдельные кресла с электроприводом Фото: Mansory

Разгон до 100 км/ч занимает 3,3 с, а максимальная скорость составляет 280 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый "Гелендваген". Средний расход топлива составляет 15,8 л/100 км.

Кстати, недавно презентовали оригинальный универсал-купе Mercedes на 1000 сил.

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