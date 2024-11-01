980-сильне позашляхове купе: дебютував найпотужніший і найдивніший "Гелендваген" (відео)

Mercedes G-Class перетворили на дводверне позашляхове купе. Його 980-сильний V8 твін-турбо дозволяє розганятися до сотні за 3,3 с і розвивати 280 км/год.

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Німецьке ательє Mansory виконало екстравагантний тюнінг Mercedes-Benz G-Class 2024. Новий Mansory Gronos Coupe Evo С виготовлять лімітованою серією із 8 авто, а вартість позашляховика перевищить мільйон євро. Його подробиці розкрили на офіційному сайті компанії.

"Гелендваген" перетворили на потужне позашляхове купе. Задні двері авто прибрали, а передні – відкриваються проти руху. Крім того, замінили решітку радіатора, встановили агресивніші карбонові капот і бампери.

З вуглеволокна також виготовили обвіс, спойлер та декор на кузові. Тюнінг "Гелендвагена" включає і 24-дюймові ковані диски.

Кузов позашляховика розширили Фото: Mansory

Салон Mercedes G-Class оздобили карбоном і замшею, а підсвічування стелі імітує зоряне небо, як у Rolls-Royce. Як спереду, так і ззаду встановлено окремі спортивні крісла з електроприводом, розділені консоллю.

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За основу для доопрацювання взяли Mercedes-AMG G63. Віддачу його 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили до 980 к. с. і 1250 Нм. З'явився і спортивний боковий вихлоп.

Салон оздоблений карбоном і замшею Фото: Mansory Ззаду встановили окремі крісла з електроприводом Фото: Mansory

Розгін до 100 км/год займає 3,3 с, а максимальна швидкість становить 280 км/год. Це найпотужніший і найшвидший "Гелендваген". Середня витрата пального складає 15,8 л/100 км.

До речі, нещодавно презентували оригінальний універсал-купе Mercedes на 1000 сил.

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