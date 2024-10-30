Легенда 90-х: в Україні виявили Mercedes S600 W140 в новому стані (фото)

Mercedes S600 W140 мало експлуатувався і непогано зберігся. Розкішний седан оснащений 394-сильним V12 і здатен розвинути 250 км/год.

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В Україні виявили добре збережений Mercedes-Benz S-Class 1998 року. За останні 20 років автомобіль проїхав усього 60 000 км. Про нього розповів у Facebook блогер Roma Urraco, який відшукує капсули часу.

Він повідомив, що існує легенда, за якою цей Mercedes S-Class W140 був подарований Леонідом Кучмою меру одного з українських обласних центрів. Останні два десятиліття він більше стояв у гаражі, ніж їздив, оскільки власник більше користувався службовими авто.

Mercedes S-Class W140 чудово зберігся – його кузов і салон у гарному стані. Інтер’єр авто оздоблений шкірою та деревом, також є люк, електропакет, підігрів крісел, парктронік та роздільний клімат-контроль.

Цей седан – модель останнього року випуску, адже в 1998 році уже почали випускати новий Mercedes S-Class W220.

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До того ж, це флагманський варіант Mercedes S600 W140. Під його капотом встановлено 6,0-літровий 394-сильний V12, який працює в парі з 5-ступінчастою автоматичною КПП. Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 6,3 с і розвинути 250 км/год.

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